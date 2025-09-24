Найденные в болоте останки девушки удалось опознать через 50 лет

24 сентября 2025, 09:55

People: останки пропавшей 21-летней американки смогли опознать через 50 лет

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В США удалось опознать останки девушки, которая пропала в 1974 году. Об этом сообщает People.





В октябре 1974 года в городе Тайгард исчезла 21-летняя Мэрион Винетта Нэгл Макуортер. Последний раз ее видели в торговом центре, но домой она так и не вернулась. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом.



В 1976 году охотник обнаружил останки неизвестного человека в болотистой местности у подножия Каскадных гор. Идентифицировать их не удавалось даже с появлением методов исследования ДНК в конце 1980-х.



ДНК Мэрион было внесено в американские базы данных в 2010 году. Однако прорыв произошел только в июне 2025 года, когда туда добавили данные ее двоюродной сестры. Сравнительный анализ сразу же подтвердил совпадение.





«Очень хорошо, что они нашли меня благодаря ДНК», — сказала сестра Макуортер, которой было 11 лет в момент ее исчезновения.