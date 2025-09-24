Житель Приморья угнал машину с ребенком и устроил ДТП с грузовиком

24 сентября 2025, 09:29

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Находке произошел инцидент, связанный с угоном автомобиля, в котором находился восьмилетний мальчик. Женщина оставила свою Toyota Vitz около магазина на улице Горького и вышла внутрь, не заблокировав двери. Об этом пишет ТАСС.