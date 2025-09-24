Житель Приморья угнал машину с ребенком и устроил ДТП с грузовиком
В Находке произошел инцидент, связанный с угоном автомобиля, в котором находился восьмилетний мальчик. Женщина оставила свою Toyota Vitz около магазина на улице Горького и вышла внутрь, не заблокировав двери. Об этом пишет ТАСС.
Пока она находилась в магазине, злоумышленник сел за руль и уехал. Не справившись с управлением, он столкнулся с грузовиком.
Маленького пассажира сразу доставили в больницу. Полицейские поймали преступника, угнавшего авто, и поместили его в медучреждение под присмотром стражей порядка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося и оценивают тяжесть повреждений, полученных мальчиком.
