Житель Приморья угнал машину с ребенком и устроил ДТП с грузовиком

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Находке произошел инцидент, связанный с угоном автомобиля, в котором находился восьмилетний мальчик. Женщина оставила свою Toyota Vitz около магазина на улице Горького и вышла внутрь, не заблокировав двери. Об этом пишет ТАСС.



Пока она находилась в магазине, злоумышленник сел за руль и уехал. Не справившись с управлением, он столкнулся с грузовиком.

Маленького пассажира сразу доставили в больницу. Полицейские поймали преступника, угнавшего авто, и поместили его в медучреждение под присмотром стражей порядка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося и оценивают тяжесть повреждений, полученных мальчиком.

Дарья Осипова

