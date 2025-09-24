24 сентября 2025, 08:11

Focus Taiwan: на Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек

Фото: iStock/Mrkit99

Не менее 14 человек погибли, десятки пропали без вести на Тайване при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь. Об этом пишет портал Focus Taiwan.