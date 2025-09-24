На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек
Не менее 14 человек погибли, десятки пропали без вести на Тайване при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь. Об этом пишет портал Focus Taiwan.
В результате мощных ливней, вызванных тайфуном «Рагаса», озеро вышло из берегов. Это привело к разрушительным последствиям для поселка Гуанфу.
Вода стремительно затопила улицы, оставив после себя толстый слой грязи и мусора. Спасательные службы активно ведут поиски пострадавших, обследуя каждый дом. Точное число пропавших без вести пока не установлено. Власти эвакуировали более трех тысяч человек из зоны бедствия.
Синоптики уже признали супертайфун «Рагаса» самым мощным за этот год.
