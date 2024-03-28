Найденный в парке села Шарапово беспилотник обезврежен

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина
Сотрудник экстренных служб обезвредили беспилотник, обнаруженный на территории парковой зоны в подмосковном селе Шарапово. Об этом сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. По его словам, ситуация находится под контролем властей региона.
«В селе Шарапово на территории парка был обнаружен БПЛА самолётного типа без опознавательных знаков. Путем контролируемого активированного подрыва дрон обезврежен. Жертв и разрушений нет. Спасибо жителям за бдительность, а спецслужбам – за профессиональную работу», – написал Собакин в своём Telegram-канале.Обнаружили дрон сотрудники коммунальных служб.
«Пошли убираться в сквере за ДК «Родник» и наткнулись на беспилотный аппарат. Сначала подумали, что это какая-то металлическая часть от двигателя, металлолом. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это дрон», – рассказали они.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина
Местные жители предположили, что беспилотник какое-то время назад зацепился за деревья и лежал под снегом. Как только снег растаял, он стал виден.
На месте обнаружения БПЛА продолжают работу сотрудники экстренных служб, ФСБ, МВД и МЧС. Место происшествия оцеплено.
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