Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника

Фото: Следственный комитет
В заказном убийстве предпринимательницы из Балакова, которую нашли с перерезанным горлом в Саратовской области, подозревают супругу любовника женщины.
По предварительным данным, к убийству причастна 54-летняя Светлана, которая и заказала соперницу. Женщину задержали следователи, сообщает Telegram-канал 112.
47-летнюю владелицу салона красоты, сети магазинов и клининговой компании похитили на парковке в день ее рождения, 22 сентября. А 25 сентября в брошенной в лесу машине нашли тело Натальи Алешниковой с перерезанным горлом.
Сообщается, что следователи вышли супругу бывшего соседа женщины. Светлане должны вскоре предъявить обвинение и отправить под стражу. Исполнителей заказного убийства пока не нашли.
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47-летнюю владелицу салона красоты, сети магазинов и клининговой компании похитили на парковке в день ее рождения, 22 сентября. А 25 сентября в брошенной в лесу машине нашли тело Натальи Алешниковой с перерезанным горлом.
Сообщается, что следователи вышли супругу бывшего соседа женщины. Светлане должны вскоре предъявить обвинение и отправить под стражу. Исполнителей заказного убийства пока не нашли.
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Лия Мурадьян