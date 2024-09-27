Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника

Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника

112: Убитую в Балаково предпринимательницу заказала жена любовника
27 сентября 2024, 13:15
Фото: Следственный комитет

Фото: Следственный комитет

В заказном убийстве предпринимательницы из Балакова, которую нашли с перерезанным горлом в Саратовской области, подозревают супругу любовника женщины.
По предварительным данным, к убийству причастна 54-летняя Светлана, которая и заказала соперницу. Женщину задержали следователи, сообщает Telegram-канал 112.

47-летнюю владелицу салона красоты, сети магазинов и клининговой компании похитили на парковке в день ее рождения, 22 сентября. А 25 сентября в брошенной в лесу машине нашли тело Натальи Алешниковой с перерезанным горлом.



Сообщается, что следователи вышли супругу бывшего соседа женщины. Светлане должны вскоре предъявить обвинение и отправить под стражу. Исполнителей заказного убийства пока не нашли.

Читайте также:

Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности

В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине

В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма
#следователи
#обвинение
#женщины
#убийство
#семья
#следственный комитет
В Кемеровской области задержан мужчина за изнасилование собственной внучки
Девочка-подросток забеременела от собственного деда в Кузбассе
27 сентября 2024, 13:23

Фото: iStock/Yingko

В Кузбассе 13-летняя девочка забеременела от своего деда, ранее судимого за изнасилование. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
По данным издания, о беременности 13-летней девочки с признаками ментального расстройства стало известно после посещения врача. Сейчас она находится на восьмом месяце. По словам подростка, весной она гостила у бабушки с дедушкой. Ночью дедушка лег к ней и «что-то делал».

Сейчас 57-летний мужчина задержан и находится в СИЗО, он подозревается в изнасиловании внучки. Кроме того, известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, хулиганство и кражу.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК Кузбасса.

Читайте также:

Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу

Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
#приговор
#дело
#уголовное дело
#хулиганство
#семьи
#мужчина
#сизо
#изнасилование
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал важное признание
Глава красноярской семьи: дом плохо проветрили после обработки дихлофосом
27 сентября 2024, 12:53

Фото: istockphoto/blinow61

Глава отравившейся под Красноярском семьи заявил, что после обработки дихлофосом помещение нормально не проветривалось. По словам отца, открыта была только форточка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида.

До этого стало известно, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

Появилось фото с места крушения вертолёта в Архангельской области

На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид
#дети
#семья
#мужчина
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае ребенок, отправили в закрытую спецшколу
Детей, из-за которых сгорел пятиклассник, отправили в закрытую спецшколу
27 сентября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Carmen Hauser

Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае мальчик, спустя год отправили в закрытую спецшколу. 11-летний ребенок погиб 19 мая 2023 года, когда поджег дверь, чтобы выбраться из сарая, но задохнулся и сгорел за живо.
Детская шалость обернулась трагедией в поселке Дубовая Роща Московской области, где гуляли школьники. Между мальчиками случился конфликт, и пятиклассники заперли товарища в сарае. Ребенок решил поджечь спичками дверь, а после выбить. Но огонь быстро охватил весь сарай, мальчик погиб. Товарищи пытались позвать на помощь взрослых, но безуспешно.

Тогда СК возбудил дело по двум статьям — убийство и незаконное лишение свободы. После дело переквалифицировали в несчастный случай. Самим подросткам на тот момент было по 13 лет, что ниже возраста уголовной ответственности в России.
«Чтобы школьники не остались совсем безнаказанными, депутат Госдумы Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проконтролировать дальнейший процесс», — сообщает Baza.

Спустя год, после обращения МВД в суд, подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Школьники проведут там три года.

Читайте также:

Shot: подростки подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

Таскал за волосы и пинал по голове: пятиклассник избил третьеклассницу на глазах у учителя

Перепутали детей: Врачи нанесли химический ожог младенцу в роддоме
#суд
#ребёнок
#дело
#мвд
#конфликт
#школьники
#обращения
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения
«Авиаторщина»: три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
27 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Sitikka

Три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения. Об этом информирует Telegram-канал «Авиаторщина».
Сообщается, что инцидент произошел вчера днем. Российские пилоты, находясь в полете над южными регионами страны, получили предупреждение на английском языке о необходимости покинуть воздушное пространство запретной зоны, иначе самолеты будут уничтожены.

Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» первым сообщил диспетчерам о произошедшем. Самолет летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорт Владикавказа.

После этого аналогичное предупреждение получили пилоты «Азимута», которые направлялись из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Все самолеты совершили благополучную посадку. Информация о случившемся была передана в правоохранительные органы для последующего разбирательства.

Читайте также:

Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой

Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад

Еще один советский самолет столкнулся с американским в Калифорнии
#аэропорт
#самолет
#победа
#предупреждение
#самолёты
#инцидент
#авиакомпании
#информация
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось фото с места крушения вертолёта в Архангельской области
27 сентября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/MMADIA

В Архангельской области потерпел крушение частный четырёхместный вертолёт Robinson 44. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии с места падения воздушной машины. На борту вертолёта находились местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Товарищи отправились на рыбалку. Возвращаясь, они вылетели из деревни Бычье в посёлок Карандашевская, сообщив родным, что будут дома через три часа. Больше они на связь не выходили.

Когда Семёнов и Сметанин не прибыли в указанное время, родственники запаниковали, но сразу сообщить в экстренные службы не решились, так как полёт не был согласован, а вертолёт, принадлежащий депутату, не был приписан ни к одному из аэродромов. Поиски пропавших начались только через сутки. Рухнувший вертолёт был найден в болотистой местности в пять километрах от Бычьего. Обломки удалось обнаружить с воздуха.







Читайте также:
Появились новые подробности крушения вертолета Robinson 44 в Архангельской области

Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад

Депутат и бизнесмен летели на пропавшем под Архангельском вертолете
#поиски
#бизнесмен
#вертолёт
#дома
#112
#депутат
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид
СК: на шерсти погибшего кота семьи с отравившимися детьми нашли инсектицид
27 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт СК РФ

На шерсти мертвого котенка семьи, где погибли от отравления дети в Красноярском крае, нашли следы неизвестного средства от насекомых. О результатах лабораторного анализа сообщил 27 сентября Следком по Красноярскому краю и Хакасии.
«Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, уже на шерсти котёнка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — говорится в заявлении ГСУ СК.

Ранее сообщалось, что в пельменях и курице химикаты не нашли. В организме у погибших детей в поселке Красная Сопка обнаружили элементы неизвестного инсектицида. Из магазина, где семья покупала продукты, изъяли средство от насекомых.

Сейчас следствие ждет результаты других экспертиз.

Читайте также

Исследования по смертельному отравлению семьи: В пельменях и курице не нашли химикаты

В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса

СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей
#семья
#продукты
#следствие
#ск
#смерть
#дети
#красноярский край
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работа аэропорта «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной
Mash: работа аэропорта «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной
27 сентября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Daddy1971

Работа авиагавани «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе, пишет Mash. Пассажиры жалуются на задержки вылетов, поскольку рейсы не выпускают и не впускают. Люди сетуют, что уже на протяжении часа нет никакого движения.
«На ВПП по-прежнему «тусуется» борт без рабочего колеса, которое порвалось во время посадки. Все ждут, когда приедет тягач и оттащит «птичку», — говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, известны новые детали крушения вертолета Robinson 44 под Архангельском. В частности, уточнялось, что нашли место крушения винтокрылой машины. Кроме того, известно, что вертолет упал в болотистой местности.

Читайте также:

У жителя Серпухова нашли грецкие орехи, наполненные наркотиками

Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детей

Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит
#россия
#аэропорт внуково
#новости
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности крушения вертолета Robinson 44 в Архангельской области
Shot: в Архангельской области обнаружено место крушения вертолета Robinson 44
27 сентября 2024, 10:37

Фото: iStock/camptoloma

В Архангельской области найдено место крушения вертолета Robinson 44, на борту которого находились депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов. Оба, по предварительным данным, погибли в результате трагедии. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
25 сентября Сметанин и Семёнов из Архангельска отправились на рыбалку на вертолете, которым управлял Семёнов. После остановки в деревне Езевец для пополнения снаряжения, они направились к живописным озерам неподалёку.

Порыбачив, они вернулись в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск. Отмечается, что для дозаправки мужчины остановились в деревне Бычье. Около семи вечера, они отправили сообщения своим близким, пояснив, что вылетают домой.

Однако после этого связь с ними была потеряна. Члены их семей начали волноваться, но не сразу сообщили о пропаже в экстренные службы, так как полет был несогласованным. На следующий день им стало понятно, что произошла трагедия. Позже стало известно, что Robinson потерпел крушение в болотистой местности.

Ранее сообщалось, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Архангельской области пропал вертолёт Robinson 44

Стало известно, где рухнул пропавший с радаров вертолёт Robinson 44

Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад
#трагедия
#вертолёт
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У жителя Серпухова нашли грецкие орехи, наполненные наркотиками
27 сентября 2024, 09:16

Фото: iStock/camptoloma

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя Серпухова по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и доме, арендованном задержанным, при обыске была обнаружена пластиковая ёмкость с порошком и 58 свёртков с аналогичным содержимым. Часть свёртков была спрятана в скорлупе грецких орехов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Кроме того, в доме были канистры с различными жидкостями, электронные весы, лабораторная посуда и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Задержанный заявил, что производил наркотики для личного пользования.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также:

Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детей

Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит

РИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета
#серпухов
#наркотики
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате