Фото: iStock/sasun bughdaryan
Сотрудники управления ФСБ в Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что женщина в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации. В данный момент подозреваемая находится под стражей.
Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.
Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.
Читайте также:
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане
Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.
Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.
Читайте также:
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане
Дарья Осипова