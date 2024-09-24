Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма

В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма

24 сентября 2024, 08:50
Фото: iStock/sasun bughdaryan

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сотрудники управления ФСБ в Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что женщина в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации. В данный момент подозреваемая находится под стражей.

Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.



Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.

Читайте также:

В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами

ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане
#штраф
#уголовное фсб
#женщина
#наказание
#сотрудники
#лнр
#рф
В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса
24 сентября 2024, 06:28

Фото: istock/MihailUlianikov

Судебно-медицинские эксперты не обнаружили химических препаратов, включая дихлофос, в организме одной из девочек, умерших в Красноярском крае от отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что причиной гибели четырёх детей могло стать отравление продукцией собственного хозяйства. В доме семьи были найдены неизвестные вещества и пестициды, а также антибиотик для скота. По данным РИА Новости, предполагалось, что причиной отравления мог стать дихлофос, использованный для обработки помещений.

Однако по результатам экспертизы, проведённой сотрудниками Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, следов инсектицидного средства в организме отца и одной из погибших девочек не обнаружено. Исследование проводилось на основе проб удобрений, химикатов, остатков еды и ветеринарных препаратов, найденных в доме.

Напомним, что семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября с симптомами отравления. Двое детей скончались в больнице, позже умерли ещё две девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Читайте также:

Подростки на электросамокате сбили ребенка в московском парке

Житель Петербурга получил двое суток ареста за татуировку со свастикой

В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой
#отравление
#смерть
#семья
#уголовное подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор раскрыл, как гибель бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» повлияет на армию
Военкор Коц: после смерти «Эрнеста» и «Гудвина» будут кадровые перестановки
24 сентября 2024, 05:50

Фото: istock/zim286

Военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц сообщил о предстоящих кадровых перестановках в вооруженных силах России после гибели бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
В своем Telegram-канале Коц отметил, что министр обороны поручил усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знакомыми с особенностями работы в боевых условиях.

По словам Коца, это решение стало ответом на выявленные «упущения со стороны командующих и командиров в подборе кадров». Он также подчеркнул, что проверка обстоятельств гибели бойцов не выявила превышения полномочий со стороны командования.

«Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.

Глава МО РФ Андрей Белоусов ранее поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.

Читайте также:

Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»

Стало известно, что случилось с Эрнестом и Гудвином

«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа
#мо
#расследование
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Недостаточно твердый: женщина почти отрезала мужу пенис из-за проблем во время секса
24 сентября 2024, 05:00

Фото: istock/PaulBiryukov

В Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, после того как она попыталась отрезать пенис своему супругу.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, и стал результатом напряженного вечера, проведенного с алкоголем.

По данным Daily Mail, 48-летняя женщина и ее 58-летний муж проводили время за выпивкой, после чего попытались заняться сексом. Однако, когда женщина поняла, что муж не может поддержать эрекцию, она потеряла самообладание. В гневе она взяла нож на кухне и напала на него.

Раненый мужчина выскочил на улицу, но его жена не отставала, продолжая преследовать его. Они вломились в дом соседа, где мужчине удалось вызвать помощь. Врачи госпитализировали его с тяжелыми травмами, но сообщают, что его половой орган не был отсечен полностью.

Женщина находится под стражей до окончания расследования, а правоохранительные органы продолжают выяснять детали этого шокирующего происшествия.

Читайте также:

В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой

Психолог Дугенцова: подростка из Балаганска могло подтолкнуть нападение в Челябинске

В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее
#врачи
#нападение
#драка
#нож
#женщина
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
24 сентября 2024, 03:00

Фото: istock/artisteer

Суд наложил обеспечительный арест на загородный дом бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова.
Его обвиняют в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. рест был наложен на особняк, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Как отметил источник ТАСС, Иванов не сможет проводить какие-либо сделки с этой недвижимостью.

Стоимость особняка составляет примерно 1 миллиард рублей. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности по делу будут озвучены по мере их поступления.

Ранее сообщалось, что московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.

Читайте также:

В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов привык к жизни в СИЗО

Взятка в 10 млн и ненадлежащее обслуживание военной техники: арест генерала Путилова, подробности
#суд
#арест
#минобороны рф
#сделки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Петербурга получил двое суток ареста за татуировку со свастикой
23 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель Санкт-Петербурга Олег Борисов приговорён Московским районным судом к административному аресту сроком на двое суток. Он наказан за демонстрацию в общественном месте нацистской символики.
Инцидент произошёл в подземном переходе у станции метро «Московская», сообщает объединённая пресс-служба судов. Из-за жаркой погоды мужчина шёл с обнажённым торсом, а на плече его красовался символ, сильно напоминающий свастику. Как указано в судебных документах, «до степени смешения».

Как указали в суде, указанная символика ассоциируется с проявлением фашизма, её демонстрация и пропаганда запрещена на территории РФ. Борисов полностью признал свою вину и принёс извинения. Он также рассказал, что татуировку набил в 14 лет «по глупости».

Читайте также:

Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

Учитель информатики московской школы неожиданно нарисовал на доске свастику

Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики
#метро
#инцидент
#мужчина
#рф
#служба
#санкт-петербург
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой
23 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Backiris

В городе Азнакеево в Республике Татарстан несвежая шаурма едва не стала причиной трагедии. И дело вовсе не в отравлении: жертвы могли появиться в результате огнестрельных ранений.
Местный житель купил шаурму на рынке и съел её, сообщает телеграм-канал «Регион116 Казань». После этого он почувствовал себя плохо и понял, что продукт был некачественный. Придя в себя после отравления, мужчина собрал друзей и поехал на рынок разбираться с мигрантами, которые продали ему несвежую шаурму. Рыночная диаспора по традиции тоже была достаточно многочисленной и местных не испугалась. Словесный конфликт быстро перерос в массовую драку, а кто-то даже пустил в ход огнестрельное оружие.

К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.

Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.

Читайте также:

В Новосибирске после дорожного конфликта во дворе дома произошла драка

Участники драки в Тутаеве задержаны

В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
#конфликт
#оружие
#рынок
#пистолет
#регион
#мужчина
#казань
#татарстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подростки на электросамокате сбили ребенка в московском парке
23 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Женщина сообщила, что 21 сентября в столичном парке «Причальный» четыре девочки примерно 13–14 лет вместе катались на одном электросамокате. В какой-то момент они наехали на восьмилетнюю девочку и сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги, и после осмотра врачей ее отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по данному факту и ищут подростков, сбивших ребенка.

Читайте также:

Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате

10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб

Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП
#дтп
#штраф
#женщина
#госпитализация
#травмы
#полицейские
#происшествия
#мальчик
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержанный за разгром могилы Маслякова парень оказался аутистом
ТАСС: задержанный за разгром могилы Маслякова страдает аутизмом с детства
23 сентября 2024, 19:16

Фото: istockphoto/dragana991

Мужчина, который разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства болен аутизмом. Наличие диагноза подтвердили 23 сентября в медицинских службах.
«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом I группы с детства с диагнозом аутизм. В настоящее время он госпитализирован в психиатрическую больницу №1 "Алексеевская"», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Могилу легенды КВН Александра Маслякова разгромили 22 сентября. Вскоре выяснилось, что к инциденту причастен 19-летний москвич, который вырвал с могилы крест, убрал фотографии и раскидал цветы. После задержания и молодого человека передали врачам.

Александра Маслякова похоронили 11 сентября рядом с могилами Элины Быстрицкой и Игоря Кириллова.

Читайте также:

Напавшего на учеников восьмиклассника в Иркутской области остановил физрук

В Подмосковье частный самолёт совершил аварийную посадку в русло Оки

Shot: подростки подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске
#аутизм
#человек
#квн
#задержание
#кладбище
#похороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Дугенцова: подростка из Балаганска могло подтолкнуть нападение в Челябинске
23 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/shishigami

Новость о нападении школьника на одноклассников в Челябинске могла спровоцировать подростка из Балаганска на аналогичное преступление, которое он уже давно запланировал. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.
Напомним, в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Сегодня другой подросток, вооруженный молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области.

«Конечно, новостной фон влияет на любого человека, особенно на детей с нестабильным психическим состоянием. Но это не значит, что новость (о произошедшем в Челябинске – ред.) вдохновила ребенка на этот поступок. Скорее всего, он планировал это заранее, а новость могла подтолкнуть его сделать это скорее, но не более того», — пояснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психолог считает, что причины, по которым подросток мог совершить нападение на сверстников, могут быть разнообразными. Это могут быть психические отклонения, плохие отношения с родителями и одноклассниками. Также к такому поступку могли привести отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкоголя или веществ, а также нездоровые методы наказания.

Ещё одной возможной причиной такого поведения может быть неспособность ребёнка выражать негативные эмоции социально приемлемым способом, что приводит к всплеску насилия над другими.

По словам Дугенцовой, для снижения риска новых нападений на школы, необходимо работать над этой проблемой как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения. Это включает в себя обучение детей эмпатии, обсуждение подобных случаев и выяснение их мнения по этому поводу.

Читайте также:

Напавшего на учеников восьмиклассника в Иркутской области остановил физрук

«Планировал массовое убийство»: за что школьник из Иркутской области набросился на сверстников с молотком

Напавший на одноклассников ученик в Иркутской области интересовался убийствами
#убийство
#подросток
#психолог
#нападение
#школы
#школьник
#обучение
#отношения
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате