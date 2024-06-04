Найденную в фуре на границе с Грузией крупную партию гашиша сняли на видео

Видео: ФСБ РФ
В Северной Осетии пограничники задержали огромную партию наркотиков, обнаружив их в на первый взгляд пустом грузовике во время рутинной проверки.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, сначала казалось, что в машине нет ничего подозрительного. Однако в кузове был спрятан тайник, который не сразу заметен. Служебная собака быстро обнаружила его. Внутри стен и пола прицепа оказалось более двух тысяч брикетов с наркотиками.
Изъятие заняло у сотрудников более часа. По результатам экспертизы, было установлено, что в тайнике находилось более 200 килограммов гашиша.
Водитель не смог объяснить происхождение и пункт назначения партии, утверждая, что он не знал о содержимом груза.
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Изъятие заняло у сотрудников более часа. По результатам экспертизы, было установлено, что в тайнике находилось более 200 килограммов гашиша.
Водитель не смог объяснить происхождение и пункт назначения партии, утверждая, что он не знал о содержимом груза.
Читайте также:
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Артем Кузьмин