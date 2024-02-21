Более 30 килограммов гашиша изъяли у супружеской пары подмосковном Раменском

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Более 30 килограммов гашиша изъяли сотрудники полиции у супружеской пары в подмосковном Раменском. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Первые 200 спрессованных брикетов с наркотическим веществом обнаружили в тайнике под обшивкой салона автомобиля. Пару задержали и заключили под стражу.
«В их квартире при обыске в морозильной камере оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичным содержимым», – написала Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
До этого сообщалось, что в Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак