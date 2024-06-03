В подмосковном лесу задержали мужчину с крупной партией гашиша

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
38-летнего жителя Екатеринбурга задержали полицейские в лесу около деревни Голубое городского округа Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В телефоне у задержанного полицейские обнаружили координаты тайника с наркотиками. По этим координатам были найдены три свёртка с прессованным веществом массой более килограмма», — говорится в сообщении.Эксперты исследовали содержимое одного из свёртков общим весом около 400 граммов: оказалось, что это наркотик гашиш.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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