Найденную в пакете в Ленобласти девочку-младенца переводят из реанимации
Состояние новорожденной девочки, обнаруженной в пакете на улице поселка Дубровка Ленинградской области, улучшилось до средней степени тяжести. Малышку переводят из отделения реанимации на следующий этап выхаживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Ленобласти.
«Состояние средней степени тяжести, сегодня переводят из реанимации на второй этап выхаживания, угрозы жизни нет», — передает информацию агентство.Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг объявила о розыске женщины, бросившей новорожденного. Ребенка нашли в пакете под окнами дома на улице Томилина. Очевидцы, заметившие ребенка, обратились в полицию. Младенца оперативно доставили в больницу.
По неподтвержденной информации от источника РИА Новости в оперативных службах, жестокую мать уже нашли. Была задержана 15-летняя школьница. Предположительно, подросток выкинула малышку из окна квартиры после родов.