Найденную в пакете в Ленобласти девочку-младенца переводят из реанимации

07 июня 2025, 05:41

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Состояние новорожденной девочки, обнаруженной в пакете на улице поселка Дубровка Ленинградской области, улучшилось до средней степени тяжести. Малышку переводят из отделения реанимации на следующий этап выхаживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Ленобласти.







«Состояние средней степени тяжести, сегодня переводят из реанимации на второй этап выхаживания, угрозы жизни нет», — передает информацию агентство.