«Не сама — значит, не рожала»: Ольга Орлова эмоционально высказалась о кесаревом сечении

07 июня 2025, 02:07

Певица Ольга Орлова встала на защиту рожающих с помощью кесарева сечения женщин

Ольга Орлова после родов (Фото: Telegram @olgaorlova)

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова встала на защиту женщин, рожавших с помощью кесарева сечения. Она назвала обесценивание таких родов несправедливым. Певица опиралась на личный опыт, вспоминая, как ее критиковали за использование этого метода для рождения двоих детей.





В своем Telegram-канале Орлова осудила тех, кто считает роды с помощью кесарева «легкими» или «ненастоящими». Люди неоднократно говорили ей, что только естественные роды связаны с муками и болью, благодаря которым в мир приходит новая жизнь, а операция — это «фигня».



Ольга Орлова после родов (Фото: Telegram @olgaorlova)



«Не сама — значит, не рожала. Считаю, это в корне неверно. Такие высказывания задевают и обижают молодых мам. Ведь если не жаловаться и не говорить про боль, это не значит, что оперативные роды легки и просты», — возмутилась телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

