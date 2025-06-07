«Не сама — значит, не рожала»: Ольга Орлова эмоционально высказалась о кесаревом сечении
Певица Ольга Орлова встала на защиту рожающих с помощью кесарева сечения женщин
Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова встала на защиту женщин, рожавших с помощью кесарева сечения. Она назвала обесценивание таких родов несправедливым. Певица опиралась на личный опыт, вспоминая, как ее критиковали за использование этого метода для рождения двоих детей.
В своем Telegram-канале Орлова осудила тех, кто считает роды с помощью кесарева «легкими» или «ненастоящими». Люди неоднократно говорили ей, что только естественные роды связаны с муками и болью, благодаря которым в мир приходит новая жизнь, а операция — это «фигня».
«Не сама — значит, не рожала. Считаю, это в корне неверно. Такие высказывания задевают и обижают молодых мам. Ведь если не жаловаться и не говорить про боль, это не значит, что оперативные роды легки и просты», — возмутилась телеведущая реалити-шоу «Дом-2».Певица не понимает, почему некоторые стремятся найти любой повод, чтобы обесценить материнский путь той или иной женщины. В конце поста Орлова спросила подписчиков, сталкивались ли они с подобными проблемами и какого мнения придерживаются — сотни комментаторов поддержали негодование звезды.