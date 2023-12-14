Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович

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Утром 14 декабря в Москве умер один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Эту печальную новость сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев в телеграм-канале.
Шендеровичу рано утром вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть.
В свое время Абрам Мовшевич отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В 1960 году он выпустил несколько книг, среди которых «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».
Ранее сообщалось, что генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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