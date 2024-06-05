Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов из Индии

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В Великом Новгороде нашли тело одного из индийских студентов, утонувших в реке Волхов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 4 июня три молодых человека и две девушки в возрасте от 19 до 20 лет решили искупаться в реке. В какой-то момент их начало уносить сильное течение. В результате четверо из них утонули. Удалось спасти только 19-летнюю Нишу Сонавану, которая в настоящий момент находится в больнице.
Отмечается, что все они приехали в Россию из Индии и учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете лечебного дела.
Тело одного из студентов удалось найти. В настоящее время устанавливается его личность.
Прокуратура Новгородской области держит под контролем выяснение обстоятельств произошедшей трагедии.
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Отмечается, что все они приехали в Россию из Индии и учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете лечебного дела.
Тело одного из студентов удалось найти. В настоящее время устанавливается его личность.
Прокуратура Новгородской области держит под контролем выяснение обстоятельств произошедшей трагедии.
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Анастасия Чинкова