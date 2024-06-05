Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде

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Во время купания в Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, трагедия произошла 4 июня в районе моста через реку Волхов. Три молодых человека и две девушки в возрасте от 18 до 20 лет захотели освежиться после жаркого дня, но их начало уносить сильное течение.
Очевидцы пытались помочь студентам, но в итоге выбраться из воды смог только один парень, сейчас он госпитализирован. Его друзья утонули.
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Очевидцы пытались помочь студентам, но в итоге выбраться из воды смог только один парень, сейчас он госпитализирован. Его друзья утонули.
«Будет дана оценка деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Ситуация находится на контроле прокурора области», — прокомментировали происшествие в региональной прокуратуре.Ранее сообщалось, что из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак