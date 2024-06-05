В Екатеринбурге мигрант напал на съёмочную группу журналистов

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В Екатеринбурге мигрант напал на журналистов, которые снимали, как иностранец выдавал сим-карты своим соотечественникам без паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что съёмочная группа екатеринбургского «Крик-ТВ» около миграционного центра увидела мужчину, раздававшего сим-карты приезжим без паспорта. Журналисты начали снимать данный инцидент, нарушающий российское законодательство. В этот момент в кадр влез мигрант, который начал мешать журналистам, размахивая кулаками. Он сделал это сразу после того, как понял, что противоправные действия попали на видео.
Затем мигрант напал на девушку-оператора. Он ругался матом, выбил у неё из рук камеру, после чего переключился на другого сотрудника телеканала. В результате журналисты не получили серьёзных травм, но была повреждена дорогостоящая аппаратура.
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Анастасия Чинкова