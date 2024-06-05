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В Екатеринбурге мигрант напал на съёмочную группу журналистов

05 июня 2024, 11:32
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге мигрант напал на журналистов, которые снимали, как иностранец выдавал сим-карты своим соотечественникам без паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.


Отмечается, что съёмочная группа екатеринбургского «Крик-ТВ» около миграционного центра увидела мужчину, раздававшего сим-карты приезжим без паспорта. Журналисты начали снимать данный инцидент, нарушающий российское законодательство. В этот момент в кадр влез мигрант, который начал мешать журналистам, размахивая кулаками. Он сделал это сразу после того, как понял, что противоправные действия попали на видео.

Затем мигрант напал на девушку-оператора. Он ругался матом, выбил у неё из рук камеру, после чего переключился на другого сотрудника телеканала. В результате журналисты не получили серьёзных травм, но была повреждена дорогостоящая аппаратура.

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#екатеринбург
#журналисты
#мигрант
#нападение
ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика за сбор данных
05 июня 2024, 12:32

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России уличила в сотрудничестве с украинской спецслужбой 61-летнего бывшего военного летчика из РФ. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что пенсионер, который выражал несогласие с проведением спецоперации, связался в социальных сетях с представителями Службы безопасности Украины и предложил им свои услуги по обучению пилотов ВСУ. Однако российскому злоумышленнику дали задание собрать информацию об аэропортах, которые находятся в Калужской и Московской областях.

Уточняется, что пенсионер не успел выполнить задание противника, так как был задержан ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, фотографировал и записывал видео стратегически важных объектов на Крымском полуострове, после чего публиковал их в украинских пабликах.

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#всу
#сбу
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Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов из Индии
05 июня 2024, 12:14

Фото: iStock/Nastco

В Великом Новгороде нашли тело одного из индийских студентов, утонувших в реке Волхов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 4 июня три молодых человека и две девушки в возрасте от 19 до 20 лет решили искупаться в реке. В какой-то момент их начало уносить сильное течение. В результате четверо из них утонули. Удалось спасти только 19-летнюю Нишу Сонавану, которая в настоящий момент находится в больнице.

Отмечается, что все они приехали в Россию из Индии и учились в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на факультете лечебного дела.

Тело одного из студентов удалось найти. В настоящее время устанавливается его личность.

Прокуратура Новгородской области держит под контролем выяснение обстоятельств произошедшей трагедии.

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#великий новгород
#студенты
#индия
#трагедия
#смерть
#река
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Житель Казани гнал самогон и устроил взрыв в квартире
05 июня 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Standart

Житель Казани гнал самогон и устроил взрыв в квартире. По данным Telegram-канала «Казань с огоньком», его аппарат был неисправен. Пожара получилось избежать, однако взрывная волна выбила окна. Сам жилец не пострадал.
Подобный инцидент был в Челябинске, но хозяин был травмирован в результате взрыва самогонного аппарата, и его госпитализировали. Он получил ожоги.

А в Нижегородской области супружеская пара устроила пожар во время самогоноварения. Тогда выяснилось, что алкоголь вступил в реакцию с горящим газом. Пытаясь устранить проблему, женщина поскользнулась и загорелась.

Ее муж сам справился с возгоранием, а пострадавшую отправили в реанимацию с 80% ожогов тела.

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#россия
#казань
#взрыв
#новости
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В Подмосковье спасатели освободили запертого в машине ребёнка
05 июня 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Полуторогодовалый мальчик случайно заперся один в машине, для его освобождения пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошёл в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились родители мальчика. Они рассказали, что ненадолго вышли из автомобиля, в котором оставался ребёнок. И в этот момент малыш, играя, случайно заблокировал двери автомобиля и оказался в ловушке», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали по вызову, на месте они аккуратно отжали двери автомобиля при помощи специального оборудования и передали ребёнка родителям. Спасательная операция заняла около пяти минут. Мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

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#спасатели
#ребёнок
#мальчик
#автомобиль
#солнечногорск
#мособлпожспас
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Модный приговор: в Москве задержали иранца в футболке Balenciaga с флагом Украины
В Москве задержали гражданина Ирана в футболке Balenciaga с флагом Украины
05 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/alzay

В Москве задержали гражданина Ирана в футболке с флагом Украины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 31-летнего Хидари Хоссина задержали на Васильевском спуске. Причиной остановки гражданина полицией стала его белая футболка от модного бренда Balenciaga, на который были изображены флаг и герб Украины, а также QR-код со ссылкой на сбор средств для ВСУ.

На мужчину оформили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тверским районным судом был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Подчеркнём, что официально Balenciaga анонсировала выпуск чёрного свитшота с таким же дизайном. А вот белой футболки у бренда не представлено, поэтому она, скорее всего, палёная.

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#полиция
#москва
#задержание
#флаг
#украина
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СК РФ провёл эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке
05 июня 2024, 11:06

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России провёл следственный эксперимент и опросил свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что в регионе задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек, среди которых был глава посёлка Абрикосовка. По данным следствия, задержанные хотели поселиться в посёлке, однако его глава сообщила, что свободных домов нет. Тогда неизвестные сожгли два дома с помощью топливо и гранат. Так они собирались поджечь ещё одно строение, но это сделать им не удалось.

Мужчинам предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Теперь им может грозить пожизненное заключение свободы.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#ск рф
#херсонская область
#убийство
#задержание
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#проверка
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СК РФ попросил заочно арестовать главреда Repulic* по делу о фейках о ВС РФ
05 июня 2024, 10:54

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России требует заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила ТАСС.
Отмечается, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Колезева*, который обвиняется по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Ранее появилась информация, что дело было возбуждено из-за поста Колезева* в соцсетях, посвященного событиям в Буче.

Также в базе МВД РФ указано, что Колезев разыскивается по уголовной статье. Сам журналист сообщил, что узнал о розыске из СМИ и не знает, по какой конкретно статье его разыскивают.

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**признаны Минюстом РФ иноагентами
#следственный комитет
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#фейки
#вс рф
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Петербургский пенсионер изнасиловал бывшую жену
РЕН-ТВ: петербургский пенсионер изнасиловал бывшую жену
05 июня 2024, 10:53

Фото: istockphoto/blinow61

Бывшую жену изнасиловал 69-летний пенсионер из Петербурга, он уже задержан правоохранителями. Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина совершил нападение на женщину 66 лет в Колпино.
Услышав крики, соседи вызвали полицейских. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами. Медики оценивают ее состояние, как средней тяжести. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о растлении двух детей воспитателем в Можайске. Возбуждены два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Уточнялось, что среди пострадавших как минимум два воспитанника пансионата. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

А в Подмосковье жертвой насильника стала шестиклассница, которую затащили в автомобиль. Девочка рассказала обо всем матери, и злоумышленника задержали.

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#россия
#санкт-петербург
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#полиция
#новости
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Заманивал суши и дорогими подарками: в Подмосковье поймали 50-летнего педофила
В Химках задержали 50-летнего педофила
05 июня 2024, 10:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковных Химках задержали предполагаемого 50-летнего педофила, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как рассказал каналу отец одной из жертв, мужчина является владельцем местного табачного магазина. Через интернет он находит 12-13-летних школьниц, предлагал им дорогие подарки, звал к себе домой «поиграть с котёнком», покататься на машине по Москве или поесть суши. После этого он просил девочек об интимных услугах и оральном сексе. Некоторые девочки жаловались, что он пытался их лапать.

В результате одна из девочек рассказала родителям о мужчине, который к ней пристаёт, а они, в свою очередь, написали заявление в полицию. Педофила задержали, с ним работают следователи.

В настоящее время неизвестно, сколько школьниц стали жертвами мужчины. На данный момент опрошены двое.

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#подмосковье
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