Найдено тело пропавшего 30 декабря чемпиона России по баскетболу среди молодёжи

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В Красноярском крае обнаружили тело пропавшего чемпиона России по баскетболу среди молодёжи Антона Петухова. Об этом красноярский поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, тело спортсмена было обнаружено утром 19 марта недалеко от села Частоостровское в Емельяновском районе.
3 января появилась информация об исчерзновении Петухова. 20-летний баскетболист ушёл из дома ночью 30 декабря, после чего больше не объявлялся и не выходил на связь. Затем сообщалось, что спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.
Петухов вошёл в состав команды «Барнаул» летом 2023 года. До этого, с 2020 года он выступал в составе московского ЦСКА.В 2021 году он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.
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3 января появилась информация об исчерзновении Петухова. 20-летний баскетболист ушёл из дома ночью 30 декабря, после чего больше не объявлялся и не выходил на связь. Затем сообщалось, что спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста.
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Анастасия Чинкова