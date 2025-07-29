«Найду и закопаю в лесу»: В Люберцах пьяный мужчина пытался изнасиловать девушку
В Подмосковье девушка отбилась от пытавшегося её изнасиловать пьяного мужчины
Возмутительный инцидент случился 28 июля в подмосковных Люберцах. Местная жительница возвращалась домой из магазина, но внезапно подверглась нападению незнакомца. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам потерпевшей, пьяный мужчина подбежал к ней и грубо схватил её за ягодицы. При этом он начал склонять её к интимной близости. Девушка, возмущённая и напуганная произошедшим, назвала нападавшего оскорбительным словом. Между ними завязалась словесная перепалка, в которой нападавший сквернословил и угрожал девушке расправой.
Девушка отметила особенно пугающие фразы мужчины.
«Я тебя всё равно трахну», «Найду и закопаю в лесу», — сообщила потерпевшая.Спастись от пьяницы жертве нападения помогла проезжающая на автомобиле семья, которая довезла её до дома. Девушка после произошедшего намерена обратиться в полицию и наказать обидчика.