«Найду и закопаю в лесу»: В Люберцах пьяный мужчина пытался изнасиловать девушку

29 июля 2025, 15:36

В Подмосковье девушка отбилась от пытавшегося её изнасиловать пьяного мужчины

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Возмутительный инцидент случился 28 июля в подмосковных Люберцах. Местная жительница возвращалась домой из магазина, но внезапно подверглась нападению незнакомца. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По словам потерпевшей, пьяный мужчина подбежал к ней и грубо схватил её за ягодицы. При этом он начал склонять её к интимной близости. Девушка, возмущённая и напуганная произошедшим, назвала нападавшего оскорбительным словом. Между ними завязалась словесная перепалка, в которой нападавший сквернословил и угрожал девушке расправой.



Девушка отметила особенно пугающие фразы мужчины.

«Я тебя всё равно трахну», «Найду и закопаю в лесу», — сообщила потерпевшая.