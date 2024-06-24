В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу» на границе с РФ

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Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
Напомним, перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем в воскресенье, 23 июня. Согласно информации правоохранительных органов, пострадали трое граждан Абхазии, включая одну несовершеннолетнюю.
Уточняется, что еще один человек погиб. Министр внутренних дел республики Роберт Киут отметил в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта являются гражданами Абхазии.
В настоящее время причастных к происшествию разыскивают.
Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.
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Уточняется, что еще один человек погиб. Министр внутренних дел республики Роберт Киут отметил в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта являются гражданами Абхазии.
В настоящее время причастных к происшествию разыскивают.
Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.
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Екатерина Коршунова