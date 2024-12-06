«Накачал наркотиками и несколько часов насиловал»: стало известно, что ждет насильника 9-летней девочки

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В Красноярске в среду, 11 декабря, осудят редицивиста, арестованного в ноябре прошлого года за жестокое надругательство над 9-летней школьницей. Фигуранту грозит пожизненное наказание.
По информации следствия, все произошло 3 ноября 2023 года, когда ранее судимый по тяжким статьям мужчина зашел вслед за девочкой в подъезд, а после попросил налить ему стакан воды, сообщают argumenti.ru. Попав в квартиру, он напал на девочку, накачал ее наркотиками и несколько часов насиловал.
По данным красноярской прокуратуры, фигурант приставил к горлу девочки нож, угрожая расправой, когда ей позвонила мама. У малышки осталась тяжелая психологическая травма.
Вместе с тем стало известно продолжение другой резонансной истории с участием подростка. Против 15-летней школьницы из Прокопьевска, которая сломала нос соседке, избивала детей и угрожала ровесникам расправой, возбудили уголовное дело, сообщает «Сiбдепо».
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По данным красноярской прокуратуры, фигурант приставил к горлу девочки нож, угрожая расправой, когда ей позвонила мама. У малышки осталась тяжелая психологическая травма.
Вместе с тем стало известно продолжение другой резонансной истории с участием подростка. Против 15-летней школьницы из Прокопьевска, которая сломала нос соседке, избивала детей и угрожала ровесникам расправой, возбудили уголовное дело, сообщает «Сiбдепо».
«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в кемеровском следственном комитете.Читайте также:
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Данил Пономарев