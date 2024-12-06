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«Накачал наркотиками и несколько часов насиловал»: стало известно, что ждет насильника 9-летней девочки

Арестованного за жестокое надругательство над школьницей осудят 11 декабря
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске в среду, 11 декабря, осудят редицивиста, арестованного в ноябре прошлого года за жестокое надругательство над 9-летней школьницей. Фигуранту грозит пожизненное наказание.
По информации следствия, все произошло 3 ноября 2023 года, когда ранее судимый по тяжким статьям мужчина зашел вслед за девочкой в подъезд, а после попросил налить ему стакан воды, сообщают argumenti.ru. Попав в квартиру, он напал на девочку, накачал ее наркотиками и несколько часов насиловал.

По данным красноярской прокуратуры, фигурант приставил к горлу девочки нож, угрожая расправой, когда ей позвонила мама. У малышки осталась тяжелая психологическая травма.



Вместе с тем стало известно продолжение другой резонансной истории с участием подростка. Против 15-летней школьницы из Прокопьевска, которая сломала нос соседке, избивала детей и угрожала ровесникам расправой, возбудили уголовное дело, сообщает «Сiбдепо».
«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в кемеровском следственном комитете.
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Женщина до смерти избила своего мужа в Санкт-Петербурге
06 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/Iulianna Est

В Санкт-Петербурге женщина ударила мужа по голове, после чего он скончался, но успел сообщить врачам, что смертельный удар нанесла ему жена, пишет Shot.
По данным издания, 64-летний мужчина вызвал скорую помощь. Он пожаловался на сильные головные боли. В больнице врачи диагностировали у пациента ушибленную рану затылка. Он рассказал, что удар ему нанесла жена во время ссоры. Следующим утром мужчина скончался.

Сейчас специалисты выясняют причину смерти. Тем временем жену погибшего вызвали на допрос. Она заявила следователям, что муж упал сам, а она его не трогала. Ее отпустили. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа подросток насмерть забил мать-алкоголичку.

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В Оренбурге поймали мужчину, пытавшегося продать годовалого ребенка за 1,5 млн рублей
В Оренбурге задержали мужчину, пытавшегося продать сына за 1,5 млн рублей
06 декабря 2024, 15:18

Фото: iStock/Iulianna Est

В Оренбурге мужчина пытался продать ребенка и был пойман с поличным. Об этом проинформировали в СКР.
В пятницу, 6 декабря, 21-летний молодой человек предпринял попытку продажи малыша, родившегося в 2023 году. Он потребовал за него 1,5 млн рублей, однако завершить сделку в итоге не смог.

Злоумышленника задержали силовики. В скором времени его заключат под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребенок находится в специализированном медучреждении, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится «продавец», не раскрывается.

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Хирург получил условный срок за обрезание младенцу в Ленобласти
Хирурга осудили на 2 года условно за обрезание младенцу на дому в Ленобласти
06 декабря 2024, 15:05

Фото: istockphoto/dlccar

Два года условно с аналогичным испытательным сроком получил хирург из Ленобласти за обрезание в домашних условиях крайней плоти младенцу. Об этом проинформировали в объединенной судебной пресс-службе Санкт-Петербурга.
Ребенка госпитализировали. Дело рассматривалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранта Джамшеджона Аминова также лишили права заниматься хирургической деятельностью на тот же срок.

«При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе.

Перед этим сообщалось, что в Детском центре в Подмосковье врачи вылечили юную гимнастку, у которой была серьезная травма. Медики рассказали, как смогли помочь пациентке.

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#новости
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Замгендиректора ВГТРК Сабитов объяснил появление оскорбительно поста про Хинштейна
Сабитов: причиной появления поста про Хинштейна стал взлом аккаунта
06 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/welcomia

Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов заявил, что причиной появления оскорбительного поста про депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, стал взлом аккаунта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По его словам, произошедший инцидент является причиной хакерской атаки. Сабитов добавил, что аккаунты в соцсетях мошенники взламывают практически ежедневно.

Накануне в Telegram-канале «Вести.Курск» появился нелестный пост о депутате ГосДумы и новом врио губернатора Курской области Александре Хинштейне. Публикацию удалили спустя несколько минут, однако к тому моменту она уже успела распространяться по ряду источников.

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Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
RMF24: В Варшаве арестован россиянин, обвиняемый в финансовых махинациях
06 декабря 2024, 14:11

Фото: iStock/Longfin Media

В Варшаве гражданина России Дмитрия В. задержали сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР): Дмитрий обвиняется в многочисленных финансовых махинациях, переводе и отмывании денег на площадке одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Ссылаясь на слова представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, польская радиостанция RMF24 сообщила, что задержание было проведено по запросу министерства юстиции США.

«В США за [такие] преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы», — отметил Вжещньовский.
Он добавил, что Дмитрия В. задержали в квартире в столичном районе Воля. По законам Польши, фамилию задержанного СМИ могут упоминать только после приговора суда.

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#польша
#полиция
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Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей
SHOT: Актрису Раису Рязанову мошенники обокрали на 4 млн рублей
06 декабря 2024, 13:30

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники выманили 4 млн рублей у звезды «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В один из дней 80-летней актрисе позвонил якобы представитель силовых служб, который сообщил ей, что она оказалась в списке людей, спонсировавших украинскую армию. Спустя некоторое время с Рязановой связался еще один силовик, который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов. Средства, по его словам, отправлены бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она не совершала противоправных действий. В качестве доказательства нужно было снять четыре миллиона рублей и передать наличные «правоохранителям». Актриса сделала всё, как было сказано. Затем когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», тот перестал выходить на связь. Рязанова написала заявление в полицию.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#фсб
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#заявление
#счёт
#всу
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Отрезавшего голову соцработнице саровского маньяка отправили в СИЗО на 2 месяца
06 декабря 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Thomasaf

Саровского маньяка, обвиняемого в отрезании головы соцработнице и убийстве инвалида, отправили в СИЗО на два месяца, пишет SHOT. Авторы публикации отметили, что мужчина был мочалив и смотрел в пол.
Накануне сообщалось, что фигурант уголовного дела вернулся за головой женщины, спрятанной в пакете, чтобы забрать ее в качестве трофея. Его задержали полицейские по пути к месту преступления. Обвиняемый не смог объяснить свои действия. Также известно, что он закрывал дверь квартиры, где были убитые, ключами.

Следователи проверяют 29-летнего молодого человека на причастность к другим деяниям.

Перед этим стало известно, что он может выйти на свободу.

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#мир
#россия
#убийство
#криминал
#сизо
#суд
#маньяк
#новости
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Суд вынес приговор растоптавшему христианский крест блогеру Ярмагомедову
Растоптавшего крест блогера Ярмагомедова приговорили к 7 годам колонии
06 декабря 2024, 12:50

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который летом текущего года топтал в одной из столичных школ христианский крест, транслируя это в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что мужчину также признали виновным в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Во время предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела Ярмагомедов находился в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел в июле 2024 года. Блогера Хавиер Ярмагомедов глумился над православным крестом во время прямой трансляции в блоге. Примечательно, что после этого мужчина пытался оправдать себя, однако сделал только хуже — сказал: во всём виноваты православные, которые его якобы спровоцировали. Позже он принес извинения за свои слова и действия. Вскоре его задержали.

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#видео
#инцидент
#мужчина
#сизо
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Появились новые подробности о мятеже Пригожина
RT: Пригожина просили освободить Навального из колонии во время мятежа «Вагнера»
06 декабря 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сооснователь ЮКОСа и соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин* уговаривал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа в июне 2023 года взять штурмом колонию, где сидел оппозиционер Алексей Навальный и освободить его. Об этом сообщил бывший помощник Невзлина Андрей Матус в интервью RT. По его словам, Невзлин* был на связи с Пригожиным во время попытки военного переворота.
«Когда Пригожин шел на Москву, Невзлин был с ним на связи. Одна из идей, которая посетила больную голову этого старика: они (ЧВК «Вагнер» — прим.ред.) должны будут зайти во Владимир, где в то время сидел Навальный, взять штурмом зону, вытащить Навального и, как дедушку Ленина, на броневике притащить в Москву», — поделился он в беседе с RT.
Отмечается, что Матус работал на Невзлина в 2021—2024 годах и ушел после того, как тот попросил избавиться от компроматов на него, связанных с организацией нападения на российских оппозиционеров за рубежом. Однако помощник, наоборот, передал все материалы российским правоохранительным органам и ФБК**.

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* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.
** Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремисткой и запрещенной организацией.
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