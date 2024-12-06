Отрезавшего голову соцработнице саровского маньяка отправили в СИЗО на 2 месяца

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Саровского маньяка, обвиняемого в отрезании головы соцработнице и убийстве инвалида, отправили в СИЗО на два месяца, пишет SHOT. Авторы публикации отметили, что мужчина был мочалив и смотрел в пол.
Накануне сообщалось, что фигурант уголовного дела вернулся за головой женщины, спрятанной в пакете, чтобы забрать ее в качестве трофея. Его задержали полицейские по пути к месту преступления. Обвиняемый не смог объяснить свои действия. Также известно, что он закрывал дверь квартиры, где были убитые, ключами.
Следователи проверяют 29-летнего молодого человека на причастность к другим деяниям.
Перед этим стало известно, что он может выйти на свободу.
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Никита Кротов