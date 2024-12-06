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Отрезавшего голову соцработнице саровского маньяка отправили в СИЗО на 2 месяца

Фото: istockphoto/Thomasaf

Фото: istockphoto/Thomasaf

Саровского маньяка, обвиняемого в отрезании головы соцработнице и убийстве инвалида, отправили в СИЗО на два месяца, пишет SHOT. Авторы публикации отметили, что мужчина был мочалив и смотрел в пол.
Накануне сообщалось, что фигурант уголовного дела вернулся за головой женщины, спрятанной в пакете, чтобы забрать ее в качестве трофея. Его задержали полицейские по пути к месту преступления. Обвиняемый не смог объяснить свои действия. Также известно, что он закрывал дверь квартиры, где были убитые, ключами.

Следователи проверяют 29-летнего молодого человека на причастность к другим деяниям.



Перед этим стало известно, что он может выйти на свободу.

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#мир
#россия
#убийство
#криминал
#сизо
#суд
#маньяк
#новости
Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
RMF24: В Варшаве арестован россиянин, обвиняемый в финансовых махинациях
06 декабря 2024, 14:11

Фото: iStock/Longfin Media

В Варшаве гражданина России Дмитрия В. задержали сотрудники полицейского Центрального бюро расследований (ЦБР): Дмитрий обвиняется в многочисленных финансовых махинациях, переводе и отмывании денег на площадке одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Ссылаясь на слова представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, польская радиостанция RMF24 сообщило, что задержание было проведено по запросу министерства юстиции США.

«В США за [такие] преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы», — отметил Вжещньовский.
Он добавил, что Дмитрия В. задержали в квартире в столичном районе Воля. По законам Польши, фамилию задержанного СМИ могут упоминать только после приговора суда.

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#задержание
#польша
#полиция
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Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей
SHOT: Актрису Раису Рязанову мошенники обокрали на 4 млн рублей
06 декабря 2024, 13:30

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мошенники выманили 4 млн рублей у звезды «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В один из дней 80-летней актрисе позвонил якобы представитель силовых служб, который сообщил ей, что она оказалась в списке людей, спонсировавших украинскую армию. Спустя некоторое время с Рязановой связался еще один силовик, который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов. Средства, по его словам, отправлены бывшему сотруднику ФСБ Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она не совершала противоправных действий. В качестве доказательства нужно было снять четыре миллиона рублей и передать наличные «правоохранителям». Актриса сделала всё, как было сказано. Затем когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», тот перестал выходить на связь. Рязанова написала заявление в полицию.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
#мошенники
#кредиты
#фсб
#актриса
#заявление
#счёт
#всу
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Суд вынес приговор растоптавшему христианский крест блогеру Ярмагомедову
Растоптавшего крест блогера Ярмагомедова приговорили к 7 годам колонии
06 декабря 2024, 12:50

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который летом текущего года топтал в одной из столичных школ христианский крест, транслируя это в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что мужчину также признали виновным в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Во время предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела Ярмагомедов находился в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел в июле 2024 года. Блогера Хавиер Ярмагомедов глумился над православным крестом во время прямой трансляции в блоге. Примечательно, что после этого мужчина пытался оправдать себя, однако сделал только хуже — сказал: во всём виноваты православные, которые его якобы спровоцировали. Позже он принес извинения за свои слова и действия. Вскоре его задержали.

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#видео
#инцидент
#мужчина
#сизо
#рф
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Появились новые подробности о мятеже Пригожина
RT: Пригожина просили освободить Навального из колонии во время мятежа «Вагнера»
06 декабря 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сооснователь ЮКОСа и соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин* уговаривал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа в июне 2023 года взять штурмом колонию, где сидел оппозиционер Алексей Навальный и освободить его. Об этом сообщил бывший помощник Невзлина Андрей Матус в интервью RT. По его словам, Невзлин* был на связи с Пригожиным во время попытки военного переворота.
«Когда Пригожин шел на Москву, Невзлин был с ним на связи. Одна из идей, которая посетила больную голову этого старика: они (ЧВК «Вагнер» — прим.ред.) должны будут зайти во Владимир, где в то время сидел Навальный, взять штурмом зону, вытащить Навального и, как дедушку Ленина, на броневике притащить в Москву», — поделился он в беседе с RT.
Отмечается, что Матус работал на Невзлина в 2021—2024 годах и ушел после того, как тот попросил избавиться от компроматов на него, связанных с организацией нападения на российских оппозиционеров за рубежом. Однако помощник, наоборот, передал все материалы российским правоохранительным органам и ФБК**.

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* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.
** Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремисткой и запрещенной организацией.
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#навальный
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Четырех жителей Дагестана заподозрили в планах устроить теракты против полицейских
В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против полицейских
06 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против сотрудников полиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Уточняется, что главарем банды оказался 50-летний Самир А., который 10 лет сидел в тюрьме за бандитизм и участие в группировке. В 2021 году он освободился и находился под надзором правоохранителей.

Когда Самир не пришел отмечаться, силовики нагрянули к нему домой, однако он сбежал вместе с тремя подельниками. По словам жены одного из них, злоумышленники намеревались устроить теракты.

Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают племянника Самира 25-летнего Магомеда А., 32-летнего имама мечети села Цветковка Магомеда Н. и 35-летнего Шамиля А.

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Побивший и отпинавший ребенка в Уфе мужчина попал на видео
06 декабря 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчина, отпинавший и побивший ребенка за плохое поведение, попал на видео с камер, опубликованное Telegram-каналом «112». Инцидент произошел в башкирской Уфе.
На кадрах видно, что человек пнул малыша, севшего на ограждение, а затем нанес еще несколько ударов. Все происходило на виду у второго ребенка, который стоял чуть дальше.

После произошедшего мужчина сначала немного отошел со вторым ребенком, но снова вернулся, ударив еще несколько раз. Сейчас во всем разбираются полицейские, проводится проверка. Предполагается, что на кадрах — папа детей.

Перед этим стало известно, что директор турклуба снял детскую порнографию и распространил ее.

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#криминал
#избиение
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Директор турклуба снял детское порно и распространил его в соцсетях
Директор турклуба снял обнажённого мальчика и распространил видео в соцсетях
06 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/artolympic

В фитнес-клубе World Class в конце октября директор турклуба «Мен Тревел» Андрей К. снял обнажённого мальчика, пока тот переодевался, и выложил видео в соцсети, возбуждено уголовное дело.
Как пишет Telegram-канал SHOT, полиция нашла видео на одном из гаджетов преступника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Андрей К. привлекался за организацию поездок для ЛГБТ*-групп. На суде он утверждал, что его клиенты ездили на рыбалку, а также путешествовали по Волге и Подмосковью, но никаких непотребств там не было.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено



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#полиция
#видео
#telegram
#лгбт
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ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через РФ в ЕС
ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина, который везли через РФ в ЕС
06 декабря 2024, 10:07

Фото: iStock/artolympic

Пограничники совместно с таможней задержали партию из более полтонны кокаина, который контрабандно везли из Перу через Россию в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей. Злоумышленниками оказались члены колумбийского картеля «Кали».

Кокаин везли спрятанным в частично разобранном грузовом автомобиле, доставленном из Перу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время иностранные наркодилеры находятся под арестом.

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#сша
#дело
#уголовное дело
#париж
#сбережения
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Жестокий убийца-расчленитель из Сарова может оказаться на свободе
РИА Новости: подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу
06 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове может оказаться на свободе. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры опубликовал Shot.

Жители Сарова рассказали агентству, что видео задержания маньяка являются фейковыми, так как в городе на сегодняшний день нет столько снега. По их словам, подозреваемый проживал на Северном переулке, недалеко от места жительства своих жертв. Он не работал и состоял на учете у психиатра. В его квартире полицейские нашли одежду со следами крови.

Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают, однако он полностью отрицает свою вину.

Таким образом, подозреваемый может находиться под стражей не более 48 часов без предъявления обвинения, но суд может продлить этот срок еще на 72 часа. За это время следствие должно найти достаточное количество улик для предъявления обвинения.

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#суд
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