Хирург получил условный срок за обрезание младенцу в Ленобласти

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Два года условно с аналогичным испытательным сроком получил хирург из Ленобласти за обрезание в домашних условиях крайней плоти младенцу. Об этом проинформировали в объединенной судебной пресс-службе Санкт-Петербурга.
Ребенка госпитализировали. Дело рассматривалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранта Джамшеджона Аминова также лишили права заниматься хирургической деятельностью на тот же срок.
Перед этим сообщалось, что в Детском центре в Подмосковье врачи вылечили юную гимнастку, у которой была серьезная травма. Медики рассказали, как смогли помочь пациентке.
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«При этом Аминовым были допущены дефекты, которые явились причиной послеоперационного кровотечения, что потребовало проведения экстренной операции с выполнением пластики кожи, что расценивается как тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе.
Перед этим сообщалось, что в Детском центре в Подмосковье врачи вылечили юную гимнастку, у которой была серьезная травма. Медики рассказали, как смогли помочь пациентке.
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Никита Кротов