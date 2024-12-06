Хирург получил условный срок за обрезание младенцу в Ленобласти

Сооснователь ЮКОСа и соратник Михаила Ходорковского* Леонид Невзлин* уговаривал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа в июне 2023 года взять штурмом колонию, где сидел оппозиционер Алексей Навальный и освободить его. Об этом сообщил бывший помощник Невзлина Андрей Матус в интервью RT. По его словам, Невзлин* был на связи с Пригожиным во время попытки военного переворота.