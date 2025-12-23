Накачивала наркотиками и обкрадывала: женщина ответит за убийство четырех любовников
Жительница США призналась, что отравила четырех мужчин и напала еще на одного. Об этом сообщило издание People.
По версии следствия, 36-летняя Ребекка Оборн из города Коламбус совершала преступления с января по июнь 2023 года. Она знакомилась с будущими жертвами и предлагала им интимную близость. Сначала женщина тайно давала им большую дозу наркотика, а затем похищала их деньги и ценности. Лишь один ее любовник смог выжить после передозировки.
Американку арестовали в октябре того же года, а 19 декабря 2025-го она признала вину в суде. Теперь ей грозит пожизненное заключение. Генеральный прокурор штата Огайо Дейв Йост, Оборн пришлось пойти на сделку с правосудием, так как расследование ее дела провели «безупречно». Приговор вынесут 20 февраля следующего года.
