Россиянин лишился почти миллиона рублей, пытаясь заказать проститутку

23 декабря 2025, 21:51

Под Пензой парень перевел мошенникам 822 000 рублей за интимные услуги

Фото: iStock/Motortion

18-летний житель Пензенской области лишился почти миллиона рублей, пытаясь заказать проститутку через интернет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.