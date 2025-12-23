Россиянин лишился почти миллиона рублей, пытаясь заказать проститутку
18-летний житель Пензенской области лишился почти миллиона рублей, пытаясь заказать проститутку через интернет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Молодой человек из Сердобского района нашел в сети объявление об интимных услугах и позвонил по указанному номеру. Сначала он перечислил восемь тысяч рублей на названный счет. После этого собеседник попросил перевести 49 тысяч рублей якобы для того, чтобы обеспечить безопасность девушки. Затем под другими предлогами он выманил еще 765 тысяч рублей.
Когда незнакомец перестал выходить на связь, парень осознал, что встреча не состоится, а он стал жертвой обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает злоумышленника, которому может грозить до шести лет колонии.
