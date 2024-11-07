Следком закончил расследование дела экс-силовиков, обвиняемых в похищениях людей

Фото: сайт СК РФ
В Следкоме закончили расследование по делу экс-силовиков, которых обвиняют в убийствах, а также похищениях людей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
«Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела», — сказано в документации.Всего фигурантам вменяют свыше 30 преступлений, включая покушения, убийства, вымогательства и похищения.
Ранее сообщалось, что мужчина в США безвинно отсидел десять лет в тюрьме. Теперь страховщики обязаны ему выплатить внушительную сумму. В ситуации помогли разобраться полицейские и подали судебный иск. Мужчину осудили в 1993 году.
Читайте также:
Женщине предложили отправиться на СВО за кражу 29 пачек масла
В Пушкине задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна многоэтажки
В Подмосковье отчима-педофила разоблачили после разговора 4-летней девочки с куклой
Никита Кротов