В Подмосковье появилась мошенническая схема с «избитыми» попутчиками
На дорогах Подмосковья вновь активизировались мошенники, которые под видом «пострадавших» попутчиков выманивают у водителей деньги. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал Москва-live.
По словам очевидцев, у деревни Дятлово в Балашихинском округе семейный автомобиль остановил окровавленный, полураздетый мужчина. Он заметно нервничал и просил подвезти. Водитель отказал, объяснив, что в машине находится ребенок, но пообещал вызвать скорую.
После этого «пострадавший» резко ушёл и сел в машину к знакомым, которая стояла неподалёку. Как утверждается, далее мошенники действуют по отработанной схеме — попутчик садится в чужой автомобиль и внезапно начинает кричать о «похищении», затем появляются его сообщники и, снимая происходящее на камеру, давят на водителя и требуют деньги, угрожая обращением в полицию.
Ранее голый мужчина в одних бинтах сбежал из больницы в Татарстане.
Читайте также: