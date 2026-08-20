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«Намного ярче»: Иосиф Пригожин сравнил «Новую волну» в Казани с «Интервидением»

Иосиф Пригожин заявил о превосходстве «Новой волны» в Казани над «Интервидением»
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил организацию фестиваля «Новая волна» в Казани.



В беседе с «Татар-информом» Иосиф Игоревич назвал это событие музыкальным праздником.

«Это фестиваль музыки, праздник традиционный, классический, где собирается огромное количество артистов, звёзд», — подчеркнул он.
Пригожин отдельно отметил, что казанская «Новая волна» выглядит намного интереснее и ярче, чем международный конкурс «Интервидение». Для сравнения: в прошлом году в «Интервидении» участвовали музыканты из 23 стран.

Однако, по мнению бизнесмена, казанский фестиваль превосходит его по масштабу и эмоциональной насыщенности. Пригожин подчеркнул, что «Новая волна» в столице Татарстана оказалась более зрелищным и запоминающимся событием.

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Ольга Щелокова

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