«Намного ярче»: Иосиф Пригожин сравнил «Новую волну» в Казани с «Интервидением»
Иосиф Пригожин заявил о превосходстве «Новой волны» в Казани над «Интервидением»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил организацию фестиваля «Новая волна» в Казани.
В беседе с «Татар-информом» Иосиф Игоревич назвал это событие музыкальным праздником.
«Это фестиваль музыки, праздник традиционный, классический, где собирается огромное количество артистов, звёзд», — подчеркнул он.Пригожин отдельно отметил, что казанская «Новая волна» выглядит намного интереснее и ярче, чем международный конкурс «Интервидение». Для сравнения: в прошлом году в «Интервидении» участвовали музыканты из 23 стран.
Однако, по мнению бизнесмена, казанский фестиваль превосходит его по масштабу и эмоциональной насыщенности. Пригожин подчеркнул, что «Новая волна» в столице Татарстана оказалась более зрелищным и запоминающимся событием.