Соседская овчарка растерзала йорка звезды «Уральских пельменей» на Рублёвке
Овчарка напала на йоркширского терьера звезды «Уральских пельменей» Иланы Дылдиной во время пробежки на Рублёвке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
38-летняя артистка вышла на утреннюю тренировку со своей собакой по кличке Клёпа. Внезапно соседский пёс набросился на них и вцепился в маленькую собаку Иланы.
Йорка удалось отбить. Сейчас терьер находится в реанимации ветклиники. Врачи уже провели операцию, но состояние питомца остаётся тяжёлым. Дылдина рассказала, что у Клёпы сломана челюсть и наблюдается сильная кровопотеря. Её любимцу предстоит провести в больнице ещё как минимум неделю. Сама артистка не пострадала и подчеркнула, что питомец буквально спас её от агрессивной атаки.
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