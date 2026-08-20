Соседская овчарка растерзала йорка звезды «Уральских пельменей» на Рублёвке

20 августа 2026, 18:34

Овчарка напала на йоркширского терьера Иланы Дылдиной во время пробежки

Илана Дылдина (Фото: Instagram* @ilana7788)

Овчарка напала на йоркширского терьера звезды «Уральских пельменей» Иланы Дылдиной во время пробежки на Рублёвке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.