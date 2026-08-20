Роман Курцын перенёс экстренную операцию в Ярославле

20 августа 2026, 16:12

Роман Курцын (Фото: Instagram* @kurtsyn_roman)

Российского актёра Романа Курцына экстренно прооперировали в Ярославле. Об этом информирует местный новостной портал 76.ru.





Журналисты выяснили, что хирургическое вмешательство состоялось 16 августа в больнице имени Соловьёва. Провёл операцию известный ярославский хирург Игорь Прохватов.



Через несколько дней после операции Курцын сам вышел на связь с поклонниками и рассказал, что врачи диагностировали у него полный отрыв бицепса. Актёр уточнил: травму он получил во время съёмок фильма «Не буди Лихо».

«Во время первой части у меня было сотрясение мозга и отрыв мышц от рёбер. И сейчас уже на подготовке ко второй части произошло это», — пожаловался артист.