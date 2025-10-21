Нападение гигантской рыбы закончилось смертью человека
В Индии зарегистрировано нападение гигантского саргана, закончившееся смертью человека. Об этом пишет издание New Indian Express.
24-летний рыбак Акшай Анил Маджаликар получил ранение от рыбы вида Tylosurus crocodilus. Он выжил после инцидента и был госпитализирован. Вскоре его выписали из больницы.
Однако через некоторое время мужчина вновь обратился к врачам с жалобами на усилившуюся боль. В тот же день его снова госпитализировали. Спустя несколько часов медики констатировали смерть пациента.
Родственники погибшего обвиняют врачей в его смерти, считая, что своевременная медицинская помощь могла бы спасти ему жизнь. Эксперты, исследовавшие рыбу, которая стала причиной трагедии, установили, что это был гигантский сарган. Известно, что такие подводные обитатели способны наносить людям проникающие ранения.
