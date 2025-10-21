Женщина четыре года скрывала смерть матери и получала её пенсию в Северной Осетии
Женщина четыре года скрывала смерть матери и получала ее пенсию в Северной Осетии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел в Алагирском районе. Четыре года назад женщина похоронила мать и продолжала получать деньги за нее на свою банковскую карту.
По информации пресс-службы прокуратуры республики, ущерб от ее действий составил более 1,1 миллиона рублей. Эти средства жительница Алагирского района использовала по своему усмотрению.
В связи с этим возбуждено дело о мошенничестве. Преступнице грозит до десяти лет лишения свободы.
