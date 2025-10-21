Женщина четыре года скрывала смерть матери и получала её пенсию в Северной Осетии

21 октября 2025, 10:44

В Северной Осетии женщина 4 года скрывала смерть матери и получала её пенсию

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Женщина четыре года скрывала смерть матери и получала ее пенсию в Северной Осетии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.