Участник вооруженного нападения на сотрудника Росгвардии задержан в Новой Москве

21 октября 2025, 10:26

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве.