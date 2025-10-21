Участник вооруженного нападения на сотрудника Росгвардии задержан в Новой Москве
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
При содействии спецназа Росгвардии задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве.
Согласно информации следствия, в Краснопахорском районе Новой Москвы экипаж вневедомственной охраны остановил молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков. В процессе проверки документов фигурант напал на силовика, нанеся ему несколько ножевых ранений, и скрылся с места преступления. Пострадавшего сотрудника Росгвардии доставили в больницу.
В результате оперативно-разыскных мероприятий при содействии офицеров СОБР «Столица» в Московской области задержали злоумышленника 2005 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
