Сталкер на велосипеде напал с ножом на жену крупного казанского бизнесмена

Фото: iStock/Diy13

Сталкер на электровелосипеде напал с ножом на жену крупного казанского бизнесмена, которая подвозила дочку в гимназию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Происшествие случилось около гимназии № 94 на улице Восстания. Пострадавшая подвезла ребенка в школу на BMW X6. Когда она собиралась уезжать, то к зданию подъехал неизвестный на электровелосипеде.

Он подкараулил женщину, а после начал бить ее в шею и грудь. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жертвой стала супруга предпринимателя из династии строителей Ивана Шевырёва. Муж является владельцем нескольких компаний. К тому же он занимается строительством дорог и автомагистралей.

Иван Мусатов

