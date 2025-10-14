Сталкер на велосипеде напал с ножом на жену крупного казанского бизнесмена
Сталкер на электровелосипеде напал с ножом на жену крупного казанского бизнесмена, которая подвозила дочку в гимназию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествие случилось около гимназии № 94 на улице Восстания. Пострадавшая подвезла ребенка в школу на BMW X6. Когда она собиралась уезжать, то к зданию подъехал неизвестный на электровелосипеде.
Он подкараулил женщину, а после начал бить ее в шею и грудь. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Жертвой стала супруга предпринимателя из династии строителей Ивана Шевырёва. Муж является владельцем нескольких компаний. К тому же он занимается строительством дорог и автомагистралей.
