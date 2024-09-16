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Нападение подростка с молотком на одноклассников в Челябинске: что известно

Пять человек пострадали при нападении подростка с молотком на одноклассников
16 сентября 2024, 14:08
Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

Фото: iStock/Cynthia Lempitsky

При нападении 13-летнего подростка с молотком на одноклассников в Челябинске пострадали пять человек. Об этом пишет Mash.
По данным издания, одна девочка находится в тяжелом состоянии, которую Рома ударил молотком по голове. Девочке сделали операцию, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Еще два ребенка и учитель биологии находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадал и сам Рома. Его задержали в туалете, где он пытался совершить суицид. Сейчас он находится в психоневрологической больнице. Допросить его пока нет возможности, так как подросток находится в невменяемом состоянии.



По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.

Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Он состоял на учете в ПНД.

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Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности
16 сентября 2024, 14:10

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Жительница Уфы Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего супруга. Женщина сообщила, что влиятельный экс-возлюбленный угрожает ей расправой и применяет физическую силу. Оказалось, что несколько дней назад мужчина подкараулил ее в дачном домике и едва не убил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Знакомство с будущим палачом


В разговоре с «КП-Уфа» Ольга рассказала, что со своим будущим супругом она познакомилась 15 лет назад в интернете. Сергей признался, что влюбился в неё по фотографии с первого взгляда. На тот момент женщина воспитывала сына от первого брака и жила с матерью. Сергей красиво ухаживал за избранницей, дарил дорогие подарки и намеревался усыновить ее наследника.

Однако через несколько месяцев его отношение к женщине резко изменилось. По словам Ольги, мужчина мог запереть её в доме, отобрать ключи и документы, постоянно звонить и контролировать.

«Он мог выгнать меня из квартиры. Однажды мне пришлось провести ночь в машине зимой, в холод, так как я не смогла попасть домой в свой день рождения», — рассказала журналистам Ольга.

При этом отношения пары продолжались. На протяжении 15-ти лет женщина терпела избиения и унижения со стороны гражданского мужа, однако в сентябре этого года решила сообщить ему о том, что уходит.
Фото: iStock/AnkiHoglund

Угрозы и нападение



Сергей поджидал бывшую супругу на улице, постоянно звонил, отправлял ей сообщения с угрозами. Однажды, дождавшись женщину возле дома, он несколько раз ударил Ольгу головой о дверцу авто. Этот инцидент запечатлён на видео, которое женщина опубликовала в интернете.

«Тебя ждут плохие вещи. Я готов потратить много ресурсов, чтобы сделать твою жизнь невыносимой», — говорит на видеозаписи мужчина.

По словам Ольги, ее супруг является влиятельным человеком. Он работает продюсером в кинокомпании и имеет серьезные знакомства, что позволяет ему оставаться безнаказанным.


Обращение в полицию


11 сентября, приехав на дачу, Ольга заметила, что кто-то находится на кухне за занавеской. У неё при себе был газовый баллончик.

«Я потянулась за занавеской, и неожиданно из темноты появился незнакомец в маске и камуфляже. «Он нанял убийцу» — подумалось мне. Я распылила газ, но он не обратил на это внимания. Он сбил меня с ног и начал душить», — рассказала Ольга.

Она также сообщила, что ее бывший супруг заявил ей, что пришел ее убить и стал высказывать угрозы в адрес ее сына.

«За волосы втащил меня в дом, требований не выдвигал, приготовил нож и скотч, пришел убивать. Он бил меня куда попадал», — вспоминает пострадавшая.

В какой-то момент Ольге удалось вырваться и убежать. На следующий день женщина обратилась в полицию с просьбой предоставить защиту ей и сыну.


Бывший муж пригрозил отправить сына на СВО


Ольга также сообщила журналистам, что Сергей пригрозил отправить ее 19-летнего сына на СВО, благодаря своим связям.

«Он заявил мне, что может отправить 19-летнего сына на СВО, хотя он у меня в университете учится, отсрочка официальная. Но он все равно утверждает, что сможет это сделать, если у нас не будет интима», — рассказывает женщина.

В настоящее время мужчине назначен штраф за нанесение побоев бывшей супруге. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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В Москве задержали двух офицеров МО РФ за крупные взятки
16 сентября 2024, 13:51

Фото: iStock/Yingko

Силовики задержали в Москве двух офицером Минобороны РФ по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2021 году представители предприятий, исполняющих гособоронзаказы на поставку электропродукции и кабеля для нужд МО РФ на сумму 1,2 млрд рублей, договорились с Популовским и Зориным об ослаблении контроля приемки товаров за крупную взятку. С 2021 по 2024 год, задержанные получили не менее 11 млн рублей.

Подозреваемые уже признали вину. В настоящее время выясняется их причастность к другим подобным преступлениям.

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#рф
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В Подмосковье эвакуировали школу
В Ивантеевке эвакуировали школу из-за сообщения о минировании
16 сентября 2024, 13:13

Фото: istockphoto/blinow61

Эвакуация школы произошла в подмосковной Ивантеевке на фоне сообщения о минировании, пишет Telegram-канал «Первый Московский». Отмечается, что родителей попросили забрать детей домой, а анонимное сообщение сейчас проверяется.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали незаконно проникшего на территорию водонасосной станции в Электростали мужчину. В пресс-службе ведомства отмечали, что правонарушителя взяли оперативно, сейчас происходит разбирательство. Выясняются мотивы 35-летнего местного жителя. Известно, что злоумышленник не успел нанести никаких повреждений объекту.

Кроме того, в подмосковной Балашихе взяли курьеров мошенников, которые выманили сбережения у пенсионерки.

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#эвакуация
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Росгвардейцы поймали мужчину, проникшего на водонасосную станцию в Электростали
16 сентября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

На территорию водонасосной станции в подмосковной Электростали незаконно проник 35-летний местный житель, нарушителя задержали сотрудники Электросталького отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Информацию о том, что некто пытается проникнуть на закрытый участка промышленного объекта, экипаж Росгвардии получил во время езды по маршруту патрулирования. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу, осмотрели территорию и нашли правонарушителя. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Благодаря росгвардейцам злоумышленник не успел повредить водонасосную станцию. Мотивы задержанного выясняются. По факту проникновения на закрытую территорию проводится проверка.

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#электросталь
#росгвардия
#криминал
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Актёр сериала «Король и Шут» Ткачук стал фигурантом сразу двух уголовных дел
16 сентября 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На актёра сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука завели два уголовных дела за хранение и контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне стало известно, что Ткачука задержали в аэропорту Петербурга со свертком с наркотиками. Во время предполетного досмотра у звезды нашли неизвестное вещество, однако работники авиагавани Пулково поняли, что речь идет не о муке. Порошок передали экспертам, а самого Ткачука — полицейским.

Кроме того, артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.

Ткачук является выпускником ГИТИСа. Он прославился благодаря своим ролям в сериалах «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других.

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#артист
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Отдыхавшая в лагере в Туапсе школьница умерла в больнице
Захлебнувшаяся в бассейне в Туапсе школьница из Карелии умерла в больнице
16 сентября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Школьница из Карелии, захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря в Туапсе, умерла в больнице, сообщил региональный министр по вопросам спорта и образования Роман Голубев в соцсетях.
«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Находясь в детском лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали все возможное. Скорбим», — сказано в публикации чиновника.
Несчастье произошло в минувшую среду, 11 сентября. Девочке было девять лет.

Ранее сообщалось, что подросток, напавший на челябинскую школу, участвовал в смертельной игре, которая должна была закончиться суицидом.

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#россия
#дети
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#новости
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Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО РФ около 1 млрд рублей
16 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Сотрудники МВД задержали руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по подозрению в хищении у Минобороны РФ порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Главным подозреваемым стал генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его задержали.

По данным следствия, с мая 2021 года по март 2023 года задержанный вместе с сообщниками проводил фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов в рамках госконтракта в сфере ОПК.

Таким образом, Безруков вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей.

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Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске
16 сентября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Ritthichai

В челябинской школе ученик с молотком набросился на школьников и педагогов. Одноклассник задержанного рассказал, что над нападавшим издевались и шутили. Об этом информирует РИА Новости.
«Вроде хороший. У него были какие-то непонятности — он как скинхед себя вел», — рассказал подросток.

По его словам, нападавшему не нравились одноклассники, потому что они шутили над ним и доводили его. Он рассказал, что задержанный с первого класса учился в коррекционной школе. Кроме того, воспитывался мальчик в полной семье, у него есть младшая сестра.

Мать одноклассницы нападавшего описала его как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.

Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан.

Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

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#учитель
#подросток
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#операции
#девочка
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Напавший на школу в Челябинске подросток был участником смертельной игры
16 сентября 2024, 11:55

Фото: iStock/shishigami

Подросток, напавший с молотком на одноклассников, был участником суицидальной игры-смертельного квеста, который должен был завершиться суицидом. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 13-летний Роман по правилам игры выполнял специфические задания, финалом смертельного квеста должно было стать самоубийство. Однако довести до конца задуманное парню не удалось. Его оперативно задержали.

Но задуманное сегодня до конца он довести не сумел. После нападения его задержали.

Кроме того, издание сообщает, что челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, которую силовики обнаружили в июле. Школьники получали там различные задания, а также полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений.

Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека.

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