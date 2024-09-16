Нападение подростка с молотком на одноклассников в Челябинске: что известно

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При нападении 13-летнего подростка с молотком на одноклассников в Челябинске пострадали пять человек. Об этом пишет Mash.
По данным издания, одна девочка находится в тяжелом состоянии, которую Рома ударил молотком по голове. Девочке сделали операцию, врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Еще два ребенка и учитель биологии находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадал и сам Рома. Его задержали в туалете, где он пытался совершить суицид. Сейчас он находится в психоневрологической больнице. Допросить его пока нет возможности, так как подросток находится в невменяемом состоянии.
По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.
Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Он состоял на учете в ПНД.
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Еще два ребенка и учитель биологии находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадал и сам Рома. Его задержали в туалете, где он пытался совершить суицид. Сейчас он находится в психоневрологической больнице. Допросить его пока нет возможности, так как подросток находится в невменяемом состоянии.
По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.
Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Он состоял на учете в ПНД.
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Элина Позднякова