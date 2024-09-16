Одноклассник рассказал о подростке, напавшем на учеников в Челябинске

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В челябинской школе ученик с молотком набросился на школьников и педагогов. Одноклассник задержанного рассказал, что над нападавшим издевались и шутили. Об этом информирует РИА Новости.
«Вроде хороший. У него были какие-то непонятности — он как скинхед себя вел», — рассказал подросток.
По его словам, нападавшему не нравились одноклассники, потому что они шутили над ним и доводили его. Он рассказал, что задержанный с первого класса учился в коррекционной школе. Кроме того, воспитывался мальчик в полной семье, у него есть младшая сестра.
Мать одноклассницы нападавшего описала его как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.
Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан.
Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.
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Дарья Осипова