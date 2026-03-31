В Томске агрессивная собака на самовыгуле вцепилась ребёнку в лицо
В Томске собака без поводка напала на девочку и едва не отгрызла ей лицо. Как сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск», инцидент случился 26 марта во дворе дома №43/4 на улице Кольцевой.
Животное находилось в ошейнике, но гуляло без хозяина. Девочка в это время играла возле дома. Собака бросилась на ребёнка и вцепилась ей в лицо: она поранила веко и разорвала губу.
Врачи госпитализировали пострадавшую и зашили раны, но в будущем малышке предстоит пластическая операция. Мать девочки рассказала, что нападение произошло на глазах у шестерых свидетелей. За день до этого соседи уже просили хозяев посадить агрессивную собаку на цепь.
Женщина написала заявление в полицию. Хозяева пса отказались признавать вину питомца. Заявительница утверждает, что полиция так и не провела проверку по факту случившегося.
