Напавшему на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» дали год условно

Фото: iStock/Zolnierek
Судья приговорил к года лишения свободы условно Игоря Бердова, который напал на журналистку телеканала Al Jazeera около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет «Лента.ру». По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, все случилось в ночь на 25 августа прошлого года. Игорь Бердов находился у стихийного мемориала возле «Морской столицы». Мужчина внезапно ворвался в кадр и ударил по голове 41-летнюю журналистку Al Jazeera, вышедшую в эфир для арабской версии канала.
Врачи диагностировали у журналистки черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Сам нападавший скрылся с места преступления. Его через несколько дней задержали в Карелии.
Бердова признали виновным по статье «Побои» Уголовного кодекса РФ. Сам он признал вину.
Читайте также:
«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана
Во Владимирской области на самодельном самолете разбился авиаконструктор
Врачи диагностировали у журналистки черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Сам нападавший скрылся с места преступления. Его через несколько дней задержали в Карелии.
Бердова признали виновным по статье «Побои» Уголовного кодекса РФ. Сам он признал вину.
Читайте также:
«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана
Во Владимирской области на самодельном самолете разбился авиаконструктор
Алёна Самарева