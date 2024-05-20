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Напавшему на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра» дали год условно

Суд в Санкт-Петербурге дал год условно мужчине, напавшему на журналистку Al Jazeera
20 мая 2024, 14:25
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Судья приговорил к года лишения свободы условно Игоря Бердова, который напал на журналистку телеканала Al Jazeera около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге.
Об этом пишет «Лента.ру». По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, все случилось в ночь на 25 августа прошлого года. Игорь Бердов находился у стихийного мемориала возле «Морской столицы». Мужчина внезапно ворвался в кадр и ударил по голове 41-летнюю журналистку Al Jazeera, вышедшую в эфир для арабской версии канала.

Врачи диагностировали у журналистки черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей. Сам нападавший скрылся с места преступления. Его через несколько дней задержали в Карелии.



Бердова признали виновным по статье «Побои» Уголовного кодекса РФ. Сам он признал вину.

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Иранский посол назвал причину жесткой посадки вертолета президента Раиси
20 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/camptoloma

Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил иранский посол в Беларуси Алиреза Санеи.
«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в зоне крушения вертолета в момент полета наблюдалась так называемая термическая депрессия.

Эбрахим Раиси погиб накануне в результате крушения вертолета, на котором он возвращался из Азербайджана. Всего на борту находились восемь человек, и все они погибли. Официальные выводы о причинах трагедии пока не поступали.

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Путин по телефону выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохберу
20 мая 2024, 14:33

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил глубокие соболезнования лидерам и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других государственных деятелей.

«Владимир Путин подчеркнул, что высоко ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего значительный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — отмечается в сообщении.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси


Мохбер выразил Путину искреннюю благодарность за слова поддержки в это тяжелое для страны время. Оба лидера подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между Россией и Ираном на благо народов обеих стран.

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Не пощадил никого: житель ЛНР зарубил топором возлюбленную с детьми
Житель ЛНР зарубил топором возлюбленную с детьми и выбросил тела в реку
20 мая 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Житель села Бобриково в ЛНР зарубил топором женщину с двумя детьми. Убиты трехлетняя девочка и годовалый малыш, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что мужчина нанес женщине 4 удара по затылку, с детьми он расправился таким же образом, все произошло в результате бытовой ссоры.
«Мать и девочку уже нашли, мальчика еще ищут», — сообщил источник.

Полицейских вызвали очевидцы, остальные подробности произошедшего устанавливаются.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, где сожитель зарезал молодую сотрудницу банка. Разговор перерастал в ссору, в результате которой девушка получила несколько ударов в грудь.

Затем мужчина скрылся с места происшествия, оставив жертву истекать кровью. Очевидцы вызвали медиков, однако спасти девушку не удалось.

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«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
В Крыму женщина выкрикивала приветствие украинских националистов
20 мая 2024, 14:08

Фото: iStock/zoka74

В Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео.
Ролик показал Telegram-канал «ЧП / Крым».

По данным канала, на семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины.

На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги.

Как утверждает «ЧП / Крым», после публикации видеоролика к ним пришли силовики и положили крымчанку и ее мужа на пол. Позднее мужчина записал видеообращение с извинениями. Его все равно арестовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#арест
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Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана
Власти Ирана: церемония похорон президента Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
20 мая 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих состоятся 21 мая в Тебризе, передает IRNA со ссылкой на иранские власти.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил пятидневный национальный траур.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

19 мая вертолет с иранским лидером потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

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Во Владимирской области на самодельном самолете разбился авиаконструктор
20 мая 2024, 12:31

Фото: iStock/porpeller

Известный российский авиаконструктор погиб на самодельном самолёте во Владимирской области, сообщает Mash
Лёгкое судно, весом 250 килограммов, было подброшено на 30 метров шквалистым ветром во время тестового заезда по взлётной полосе.

Самолёт, управляемый Игорем Бучевичем, сорвался в штопор и разбился в поле. Бучевич разрабатывал это судно пять лет; оно могло складываться и помещаться в багажник автомобиля. Сегодня он решил провести наземный тест, но всё пошло не по плану. Бучевич скончался до приезда скорой помощи. Транспортная полиция и следственный комитет начали проверку.

Авиаконструктор работал в отрасли более 30 лет. Он долгое время возглавлял конструкторское бюро «Сатурн Авиа», где разрабатывались легкомоторные воздушные суда малой авиации.

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#человек
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В Московской области мигранты незаконно поселились в квартире погибшего бойца СВО
В Московской области мигрантка захватила квартиру погибшего бойца СВО
20 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

В Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».
Согласно сообщению, сожительница не вернувшегося из зоны СВО военного поселилась в его квартире в подмосковном Дмитрове, а также приютила и других иностранцев. При этом никаких прав на жильё она не имела. На связь с родственниками военного она не выходила, а за коммунальные услуги не платила. За пользование имуществом накопились долги в размере более 200 тысяч рублей.

Добровольно освобождать квартиру женщина не соглашалась, однако сделала это после встречи с общественниками и сотрудниками полиции. Она передала ключи и документы родственникам погибшего бойца и пообещала выселиться из квартиры в течение двух дней.

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При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек
20 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/BogdanV

На борту вертолета, потерпевшего крушение с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, находились восемь человек, сообщает Tasnim и Imna.
Ни у одного из них не обнаружено признаков жизни, продолжаются попытки опознать тела всех жертв.

Вместе с Раиси на борту были: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.

Крушение произошло 19 мая, когда Раиси и делегация возвращались после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Раиси также встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Из трех вертолетов два приземлились благополучно.

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Бывший военком Озерска Пичугин осужден на 10 лет за коррупцию
Экс-военком Озерска Пичугин осужден за коррупцию на 10 лет и отправлен в колонию
20 мая 2024, 11:41

Фото: istock/Rattankun Thongbun

Экс-военкома Озерска Владимира Пичугина осудил за коррупцию на 10 лет Озерский горсуд и отправил в колонию. Кроме того, бывшего военного обязали выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщает портал URA.RU.
Осужденного задержали силовики в июне прошлого года. Он обвинялся в получении крупных взяток. В частности, Пичугин не смог внятно объяснить, откуда у него пакет с деньгами.

По версии следствия, экс-военком организовал преступную схему в частичную мобилизацию, осенью 2022 года. Таким образом, за деньги он не призывал в армию, а также «отмазывал» тех, кого должны были мобилизовать на фронт.

Судебное разбирательство началось в декабре 2023 года. Материалы рассматривались в течение 6 месяцев. Следствие пообещало не привлекать к ответственности работодателей, плативших военкому.

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