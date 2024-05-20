Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана

Фото: сайт Кремля
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих состоятся 21 мая в Тебризе, передает IRNA со ссылкой на иранские власти.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил пятидневный национальный траур.
19 мая вертолет с иранским лидером потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.
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Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая вертолет с иранским лидером потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.
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Артем Кузьмин