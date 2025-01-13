В Подмосковье поймали рецидивиста, пытавшегося угнать иномарку за 3,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Неоднократно судимого 30-летнего жителя Раменского поймали за попытку похитить иномарку стоимостью более 3,5 млн рублей в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник заранее присмотрел на неохраняемой стоянке машину, которую решил угнать. Вечером он дождался, когда владелец припаркует автомобиль и уйдёт, вскрыл замок машины при помощи специального оборудования и сел за руль. Но в этот момент угонщик услышал крики хозяина машины и сбежал», — говорится в сообщении.Полицейские вычислили горе-угонщика и задержали его по месту жительства в Раменском. Там они обнаружили приспособления для вскрытия охранных систем и запуска двигателя машин, а также одежду, которая была на злоумышленнике во время попытки угона.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» и посадили его под домашний арест.
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