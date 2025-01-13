В Щёлкове пьяный напал с ножом на покупателей и персонал магазина

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента в городском округе Щёлково, где пьяный напал с ножом на покупателей и сотрудников. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.