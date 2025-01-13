В Щёлкове пьяный напал с ножом на покупателей и персонал магазина

Видео: ГУ МВД РФ по МО
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента в городском округе Щёлково, где пьяный напал с ножом на покупателей и сотрудников. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в магазине на улице Краснознаменской гражданин нарушает общественный порядок.
Полицейские доставили нарушителя в территориальный отдел. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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«Сотрудники полиции немедленно прибыли на место и установили, что в торговое помещение зашёл нетрезвый мужчина. Он беспричинно стал наносить удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медучреждение», – рассказала Петрова.
Полицейские доставили нарушителя в территориальный отдел. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Лора Луганская