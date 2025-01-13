Седокова тайно покинула Россию после самоубийства бывшего мужа

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь на 17 декабря, покончив с собой после несостоявшегося поздравления с днем рождения своей бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Спортсмен и артистка официально развелись всего за неделю до трагедии. В окружении Тиммы сообщают, что он страстно любил Седокову.
По данным издания «КП», Тимму похоронили в Риге, однако Анна не смогла присутствовать на похоронах, объясняя свое отсутствие нервным срывом. После этого она отменила все новогодние выступления и покинула Россию.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Седокова в начале января улетела в Майами, где пара ранее жила вместе. Певица пыталась получить доступ к совместным счетам с Тиммой.
Седокова также объявила о своем возвращении на сцену, предлагая выступления за 1,5 миллиона рублей, что ограничивается 40 минутами. В качестве требований к организаторам она указала наличие личной охраны, визажиста и элитного алкоголя, включая шампанское Moët & Chandon и коньяк Hennessy. Необычным пунктом райдера стало требование о наличии портрета Юрия Лозы, что, вероятно, служит проверкой внимательности организаторов.
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По данным издания «КП», Тимму похоронили в Риге, однако Анна не смогла присутствовать на похоронах, объясняя свое отсутствие нервным срывом. После этого она отменила все новогодние выступления и покинула Россию.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Седокова в начале января улетела в Майами, где пара ранее жила вместе. Певица пыталась получить доступ к совместным счетам с Тиммой.
Седокова также объявила о своем возвращении на сцену, предлагая выступления за 1,5 миллиона рублей, что ограничивается 40 минутами. В качестве требований к организаторам она указала наличие личной охраны, визажиста и элитного алкоголя, включая шампанское Moët & Chandon и коньяк Hennessy. Необычным пунктом райдера стало требование о наличии портрета Юрия Лозы, что, вероятно, служит проверкой внимательности организаторов.
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Дарья Осипова