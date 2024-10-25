Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге госпитализирован

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Утром 25 октября 44-летний Юрий Артемьев напал на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге. В результате пять человек госпитализировали. Самого нападавшего тоже доставили в больницу.
Юрий Артемьев проживает недалеко от гипермаркета, где сегодня он совершил преступление. Раньше он занимался фехтованием. Местные жители рассказали, что нападавший неоднократно покупал в этом магазине крепкие спиртные напитки, а также «искал у входа собутыльников». Ещё Юрий состоит в неком «чате поддержки украинцев», а на допросе полицейским признался, что ненавидит окружающих — это и подтолкнуло его на такой поступок, сообщает «SHOT».
После ареста нападавший говорил бессвязные вещи и утверждал, что «всё это произошло не из-за него». В момент происшествия Юрий Артемьев мог находиться под воздействием наркотических веществ, сообщает «RT».
Сейчас подозреваемый госпитализирован. Подробности его самочувствия не уточняются.
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После ареста нападавший говорил бессвязные вещи и утверждал, что «всё это произошло не из-за него». В момент происшествия Юрий Артемьев мог находиться под воздействием наркотических веществ, сообщает «RT».
Сейчас подозреваемый госпитализирован. Подробности его самочувствия не уточняются.
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Ольга Енгалычева