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Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге госпитализирован

Напавший на людей в петербургском «Окее» госпитализирован
25 октября 2024, 17:51
Фото: iStock/ sqback

Фото: iStock/ sqback

Утром 25 октября 44-летний Юрий Артемьев напал на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге. В результате пять человек госпитализировали. Самого нападавшего тоже доставили в больницу.
Юрий Артемьев проживает недалеко от гипермаркета, где сегодня он совершил преступление. Раньше он занимался фехтованием. Местные жители рассказали, что нападавший неоднократно покупал в этом магазине крепкие спиртные напитки, а также «искал у входа собутыльников». Ещё Юрий состоит в неком «чате поддержки украинцев», а на допросе полицейским признался, что ненавидит окружающих — это и подтолкнуло его на такой поступок, сообщает «SHOT».

После ареста нападавший говорил бессвязные вещи и утверждал, что «всё это произошло не из-за него». В момент происшествия Юрий Артемьев мог находиться под воздействием наркотических веществ, сообщает «RT».



Сейчас подозреваемый госпитализирован. Подробности его самочувствия не уточняются.

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#санкт-петербург
Избивший жену астраханец заявил, что врал друзьям о службе на СВО
25 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Dzurag

Задержанный за избиение жены житель Астраханской области заявил в полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Отмечается, что мужчину, избившего супругу, задержали в одном из дворов населённого пункта Трусовского района области. Во время задержания он оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. После его доставили в отделение.

В ходе допроса он рассказал, что избил жену во время бытовой ссоры. Был одет в камуфляжную форму, поскольку вернулся с рыбалки, но товарищам рассказывал, что якобы служит в зоне СВО.

Мужчина заявил, что раскаивается во всех своих поступках.

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Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали

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Мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали
Daily Mail: мужчину, перерезавшего горло туристке в Алжире задержали
25 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/ Burlingham

11 октября мужчина совершил нападение на швейцарскую туристку в кафе Алжира. Спустя несколько дней убийцу арестовали.
Неизвестный напал на женщину в присутствии её детей и подруги в курортном городе Джанет. При покушении он выкрикивал фразы «Аллах велик» и «Да здравствует Палестина», сообщают источники «Daily Mail». Потом нападавший скрылся с места происшествия. Женщину в экстренном порядке доставили в больницу, где впоследствии она и скончалась.

Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемого. Иные подробности происшествия не раскрывались. Власти Алжира также попросили местных жителей не распространять информацию об убийстве в сети.

После случившегося сотрудники арестовали двоих мужчин, приехавших с севера Алжира. Они были одеты в наряды таурегов — кочевого народа из пустыни.

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#суд
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Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова
25 октября 2024, 16:16

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

24 октября стало известно о задержании действующего замминистра энергетики России Сергея Мочальникова по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. В чем подозревают высокопоставленного чиновника, рассказывает «Радио 1».
Утром того же дня задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, предшественника Мочальникова, который занимал пост замминистра более 20 лет — до 2021 года. Мочальников на этот пост был назначен в 2022 году. Обоих подозревают в причастности к одному и тому же уголовному делу.

В чем подозревают Мочальникова


Сергей Мочальников проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. После задержания силовики провели обыски в его доме, где обнаружили крупную сумму денег.

По данным МВД, действующий замминистра энергетики РФ девять лет занимался преступной деятельностью, связанной с угольными шахтами. В настоящее время его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, а косвенный — более 12 млрд руб. Фигурантами этого же уголовного дела являются четверо человек.

«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», — говорится в Telegram-канале МВД Медиа.

Уточняется, что по факту работы были произведены не в полном объеме


Мочальников признал вину


25 октября Никулинский суд Москвы отправил действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова под домашний арест до 24 декабря. По предварительным данным, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. При этом Яновский вину свою не признает. Его отправили в СИЗО.

Имущество и доход Мочальникова


В 2021 году Мочальников не мог похвастаться богатым имуществом и большим доходом, в отличие от своей супруги. По данным aif.ru, ему принадлежал мотоцикл MV Agusta Brutale 910. Стоимость такого транспорта б/у оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Другой собственности у чиновника не было, а его годовой доход тогда составлял 7,2 млн рублей.

А вот супруга Мельникова была владелицей двух земельных участков и дома площадью 520 квадратных метров. При этом ее годовой доход оценивался в 42 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем у Мочальникова.

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино
25 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Суд вынес приговор подозреваемому в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино в Челябинской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 декабря 2024 года.

Напомним, что в среду в припаркованном автомобиле было найдено тело 40-летней женщины, занимавшейся частным извозом. Она скончалась от множественных ножевых ранений, нанесённых, предположительно, 17-летним цыганом, которого она подвозила в тот вечер.

На следующий день в городе вспыхнули народные волнения. Около 150 жителей вышли на улицы с требованием наказать виновных. Протестующие пришли к цыганскому дому, из которого в ответ на их крики раздались выстрелы. Следственный комитет сообщил о задержании 58-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух людей. Он оказался главой местной цыганской диаспоры.

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#суд
#челябинск
#россия
#убийство
#следственный комитет
#меры
#арест
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Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео
25 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/GankaTt

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом устроил нападение на посетителей гипермаркета «Окей», в результате чего несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, и на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности нападавшего и подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».

Что известно о нападавшем


Как сообщает телеграм-канал Shot, нападавшего зовут Юрий, ему 44 года, и он проживает недалеко от гипермаркета. Посетители ранее замечали его в неадекватном состоянии, а 25 октября он пришел в магазин за крепким алкоголем. По предварительным данным, перед нападением мужчина мог употребить наркотики, а во время атаки кричал о ненависти к людям. Нападавший был вооружен двумя ножами.

Также известно, что подозреваемый увлекался фехтованием. В школе фехтования сообщили, что Юрий ушел из спорта около 10–15 лет назад. Но вспоминают мужчину как обычного, без опасных наклонностей. Кроме того, известно, что нападавший состоял в чатах помощи украинцам.

Нападавшего задержал один из покупателей. Мужчину с ножом смог остановить один из покупателей, который скрутил нападавшего. Вскоре на место происшествия по тревожной сигнализации прибыл полицейский экипаж и задержал агрессора.


Число пострадавших


По предварительным данным, в результате атаки в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. По информации регионального управления СКР, с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

В сети появилось видео с места нападения в Петербурге


В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге, которое опубликовало издание Baza. На кадрах видно, как один из работников магазина обращается к коллеге с просьбой принести аптечку, а затем пытается оказать первую помощь пострадавшему, лежащему на полу.

Очевидец рассказал о событиях в гипермаркете: мужчина, напавший с ножом на посетителей, сначала бросал в людей бутылки с шампанским, а затем взялся за нож. По его словам, клиенты в панике разбежались от агрессора, оставив свои покупки.

«Неадекват начал швыряться бутылками шампанского и вскоре схватился за нож. Мы все старались укрыться подальше», — рассказал очевидец.

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#санкт-петербург
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В Екатеринбурге обвиняемых в убийстве 30-летней давности заключили под арест
На Урале заключили под арест обвиняемых в убийстве 30-летней давности
25 октября 2024, 15:22

Фото: СКР по Свердловской области

Следователи Свердловской области предъявили обвинение двум мужчинам за умышленное убийство двух 13-летних девочек в октябре 1994 года.
По данным следствия, в октябре 1994 Андрей Шевнин и Василий Кузнецов изнасиловали и убили двух 13-летних девочек. После содеянного они вывезли тела жертв на берег Чусовского озера в Екатеринбурге.

Рыбаки нашли тела убитых 17 октября 1994 года на северном берегу Чусовского водохранилища, рассказал «ЕАН» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Двум мужчинам, 1976 г. р. в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах)», — информирует пресс-служба.
Сейчас по делу назначены экспертизы. проводятся проверки показаний и допросы.

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#убийство
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#проверки
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Следователи установили организатора хищения 244 миллионов рублей у Минобороны
СК РФ: бизнесмен Овчинников организовал хищение 244 млн руб у Минобороны РФ
25 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Военное следственное управление СК России установило организатора многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны РФ. Им оказался бизнесмен Сергей Овчинников, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с «Лентой.ру».
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

Данные следствия гласят, что Овчинников незаконным путём завладел имущественным комплексом военного ведомства в подмосковной Балашихе, которое принадлежало «Строительному управлению Московского региона», а оно, в свою очередь, находится в ведении Минобороны. Общая стоимость похищенного оценивается в 244 миллиона рублей.

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#уголовное розыск
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Цыгане терроризируют Коркино: народное восстание после зверского убийства таксистки и бездействие властей, что известно
25 октября 2024, 15:07

Фото: iStock/Chalabala

Вечером 24 октября взор россиян устремился на события в Коркино Челябинской области, где местные жители вышли на народный митинг после жестокого убийства женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры. Подробности резонансного события приводит редакция «Радио 1».

Жестокое убийство женщины-таксиста представителями цыганской диаспоры в Коркино


23 октября было обнаружено тело 40-летней Елены Сарафановой с признаками насильственной смерти возле города Коркино. По данным СК, женщину зарезали. Чуть позже в соцсетях появились ориентировки на убийц Елены с фото 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. Они оказались жителями одного из домов, где проживают представители цыганской диаспоры.

Молодые люди в ходе конфликта с женщиной — водителем такси нанесли ей четыре ножевых ранения и прямо на ходу выбросили ее на обочину. Есть информация о том, что убитую предварительно изнасиловали. После этого преступники покатались на машине и оставили ее в другом районе.

Вскоре автомобиль нашли, полицейские сняли отпечатки пальцев, а подозреваемых объявили в розыск. У женщины остались двое маленьких детей и муж.

Восстание жителей Коркино против цыганской диаспоры


После убийства женщины-таксиста местные жители, потеряв доверие к силовикам, собрались на народный митинг в квартале, где проживают цыгане, после того, как барон заявил, что не выдаст полиции своих и будет судить их по цыганским законам. Мероприятие быстро переросло в беспорядки. Люди подожгли два дома, где жили подозреваемые, перевернули их машины. В свою очередь представители диаспоры применили огнестрельное оружие и стреляли по толпе. Пострадали два человека, один получил ранение в шею.

Полиция задержала порядка 40 активистов митинга, однако вскоре почти всех отпустили, кроме тех, кто поджег дома и занимался порчей имущества. Также в списке задержанных трое цыган. Среди них подозреваемый в убийстве. Задержаны и стрелки, которые вели огонь из дома цыганского барона. Позже стало известно, что задержали самого барона по делу о покушении на убийство двух мужчин.

Устроившие погром жители Коркино обвиняют власти в том, что они ничего не делают, чтобы погасить социальный конфликт с цыганами. По их словам, представители цыганской диаспоры торгуют наркотиками, похищают людей, занимаются воровством, грабежами и хулиганством, и держат весь город в страхе. Люди неоднократно обращались в полицию и к местным властям, однако никаких действий предпринято не было.

Утром 25 октября в СК РФ официально подтвердили, что в Коркино проблема противоправного поведения цыган длительное время беспокоит местных жителей, но не решается.

Распоряжение Бастрыкина


Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в Главное следственное управление СК России.

«Следственными органами СК расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Лица, подозреваемые в совершении убийства женщины и покушении на убийство жителей региона задержаны, в настоящее время с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Также глава ведомства поручил дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города.


Бездействие местных властей


События в Коркино стали резонансными. Многие эксперты пишут, что цыганская диаспора тесно взаимодействовала с местными властями, прокуратурой и полицией. В другом случае все противоправные ее действия не остались бы безнаказанными.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что именно бездействие властей привело к убийству таксистки в Коркино.

«Если посмотреть на ретроспективу такого рода волнений в России, то везде прослеживается одна и та же логика, которая привела к массовому выходу людей на улицу — это бездействие властей и правоохранительных органов на протяжении длительного времени, в ходе которого накапливались возмущения местных жителей поведением, безнаказанностью, преступлений определенной группы приезжих», — сказал Матвеев в разговоре с NEWS܂ru.

По его словам, убийство женщины стало последней каплей возмущения людей, а массовые возмущения вспыхнули после того, как преступники остались на свободе и были укрыты цыганским бароном, который не выдал их полиции.

«Это уже знакомая формула, когда цыгане ставятся выше законодательства РФ. Ситуация с этнической преступностью и бездействием в отношении их правоохранителей уже превышает чашу терпения русского народа», — заключил депутат.

Это дело получило слишком широкую огласку, поэтому есть уверенность в том, что убийцы действительно понесут справедливое наказание, а жители города Коркино смогут жить спокойно.

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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
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Насилие и беременность: причины исчезновения дагестанской спортсменки Цомартовой, заявления следствия и семьи
25 октября 2024, 15:06

Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)

С момента таинственного исчезновения студентки Анны Цомартовой после соревнований в Дагестане прошло уже восемь месяцев. За это время появилось множество версий о том, что могло произойти со спортсменкой: несчастный случай, добровольный уход из жизни, похищение, вербовка или побег в ОАЭ. О том, как продвигается дело о загадочном исчезновении студентки расскажет «Радио 1».

Пропавшую дагестанку видели в Дубае


Недавно в метро Дубая была замечена девушка, которая поразительно похожа на Цомартову. Эксперты, изучившие фотографию, подтвердили, что это действительно она. Однако на этом следы Анны в Дубае заканчиваются. Родители продолжают искать любую информацию и готовы проверять каждую версию.


Анна Цомартова (Фото: соцсети А. Цомартовой)

Версия с изнасилованием

Пользователи соцсетей стали все чаще задаваться вопросом – не стала ли девушка жертвой насилия, после которого она забеременела? Возможно, ей стыдно признаться в этом. Или ей запрещают выходить на связь с близкими, угрожая навредить семье или шантажируя разлукой с малышом.

«Никто не бывает грязным от насилия, только насильник. Если дочка беременна, я буду только счастлива. Ребенок будет как бонус моим страданиям, я его с рук не отпущу!» — заявила мамы Ани Цомартовой Диана, комментируя предположения об изнасиловании дочери.

Обращение семьи


Семья пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой обратилась к дочери. После новости о передаче дела в центральный аппарат Следственного комитета они попросили Аню выйти на связь. В телеграм-канале, посвященном поискам спортсменки, они написали следующее сообщение:

«Мы тебя очень любим и никогда не перестанем тебя искать! Если можешь, выйди на связь. Мы поддержим тебя в любом случае! И знай, пока мы живы, мы тебя ждём! А те, кто виноват в твоём исчезновении, клянусь, они пожалеют до седьмого колена».


Появилась надежда на подвижки в деле о пропаже Анны Цомартовой


Прежде мать девушки поделилась радостной новостью о том, что материалы дела были переданы специалистам из центрального аппарата. Новый следователь, взявшийся за поиски дочери, произвел на Диану сильное впечатление. Она уверена, что этот профессионал сможет добиться прогресса в расследовании.

«Я больше ничего не буду говорить. Дальше мы с вами будем делать всё возможное по распространению ориентировок, следователь поставил для себя много задач и ему интересно расследовать. А мы тихо по всем направлениям будем работать», — написала Диана.


Фото: istock/Schmunk


Обстоятельства пропажи Цомартовой


22-летняя Анна Цомартова училась в Ростовском институте МВД и активно занималась спортом. 10 февраля 2024 года, в день своего исчезновения, она отправилась в Дагестан для участия в соревнованиях по тайскому боксу. После того как потерпела первое поражение на ринге, Анна, не предупредив никого, решила прогуляться вдоль побережья Каспийского моря. Вскоре ее родственники начали поиски, к которым позже подключилась полиция, но девушку до сих пор не удалось найти.

Сначала в интернете активно обсуждали версию о возможном самоубийстве, однако родители уверяли, что Анна не могла бы так поступить. Они подчеркивали, что она сильная духом, и поражение на соревнованиях не могло стать причиной для отчаянного шага. Более того, водолазы, обследовавшие акваторию у берега, подтвердили, что тело погибшей уже давно должно было бы всплыть.

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