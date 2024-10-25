Появились подробности поножовщины в петербургском «Окее»

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В петербургском «Окее» мужчина с ножом напал на покупателей. Шесть человек получили ранения..
Вооруженный ножом мужчина ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Проспект Космонавтов в Санкт-Петербурге. Перед поножовщиной нападающий кидался бутылками и хаотично бегал по магазину. Потом он достал нож и начал нападать с ним на людей.
Неадекватного мужчину обезвредил один из покупателей – он скрутил нападавшего. Стало известно, что пострадало шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии.
Подозреваемый в преступлении Юрий Артемьев живет недалеко от гипермаркета. Он также профессионально занимался фехтованием.
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Неадекватного мужчину обезвредил один из покупателей – он скрутил нападавшего. Стало известно, что пострадало шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии.
«Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела о резне в гипермаркете. На место выехал прокурор района», – сообщает «Mash на Мойке».
Подозреваемый в преступлении Юрий Артемьев живет недалеко от гипермаркета. Он также профессионально занимался фехтованием.
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Ольга Енгалычева