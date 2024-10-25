Во время поножовщины в петербургском «Окее» пострадало пятеро человек

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25 октября в пятницу примерно в 11:40 полиция Санкт-Петербурга узнала о том, что в одном из гипермаркетов города агрессивный мужчина нападает с ножом на покупателей.
«Задержанный – 44-летний местный житель – доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения», — сообщила Официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк .На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас возле гипермаркета работают экстренные службы. Пострадавшим оказал помощь наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Всего от рук нападавшего получили ранения пять человек, включая самого зачинщика поножовщины. Трое покупателей находятся в тяжёлом состоянии. Потерпевших направили НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе и 26-ую городскую больницу.
«Лечение пострадавших находится под контролем Комитета по здравоохранению»,— передает Комитет по здравоохранению Петербурга .
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Ольга Енгалычева