В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику

Фото: iStock/Vladimir Cetinski
В России заочно приговорили к тюремному заключению наёмника из США, участвующего в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Отмечается, что вступившему в ВСУ американскому наёмнику с позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин) заочно вынесли приговор о тюремном заключении на 14 лет.
Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве.
В настоящее время гражданин США Малдонадо Майкл Пол (настоящее имя наёмника) объявлен в международный розыск.
В конце августа аналогичное наказание вынесли в отношении ещё одного американского наёмника. Он также объявлен в розыск.
Читайте также:
«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО
Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата
Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве.
В настоящее время гражданин США Малдонадо Майкл Пол (настоящее имя наёмника) объявлен в международный розыск.
В конце августа аналогичное наказание вынесли в отношении ещё одного американского наёмника. Он также объявлен в розыск.
Читайте также:
«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО
Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата
Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ
Анастасия Чинкова