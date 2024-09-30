В Германии украинец в женском туалете избил подтяжками по лицу полицейскую

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В городе Дортмунд в Германии 49-летний украинец устроил драку на главном железнодорожном вокзале и ударил сотрудницу полиции. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошлую субботу. Украинец зашёл в женский туалет, не заплатил и избил сотрудниц.
На шум прибежали стражи порядка, которые силой начали выводить неадеквата из туалета. Однако ему удалось отпихнуть полицейских и ударить женщину-правоохранителя подтяжками по лицу.
После полицейским всё же удалось повалить мужчину и скрутить его. Они провели тест, который показал, что украинец был сильно пьян. На него составили протокол, после чего отпустили.
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На шум прибежали стражи порядка, которые силой начали выводить неадеквата из туалета. Однако ему удалось отпихнуть полицейских и ударить женщину-правоохранителя подтяжками по лицу.
После полицейским всё же удалось повалить мужчину и скрутить его. Они провели тест, который показал, что украинец был сильно пьян. На него составили протокол, после чего отпустили.
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Анастасия Чинкова