Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности

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Утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской коррекционной школы ворвался в класс с молотком в руках и совершил нападение на своих одноклассников. Серьезные травмы получили несколько человек. В том числе ранена оказалась преподавательница, попытавшаяся остановить подростка. Подробности произошедшего в материале «Радио 1».
Что произошло в челябинской школе
По информации телеграм-канала «Baza», 13-летний Роман пришел в школу, облачившись в черную одежду. Вместо того, чтобы зайти в класс, подросток направился в сторону туалета. За пять минут до завершения первого урока Роман ворвался в класс с молотком и пистолетом в руках.
Сначала он ударил одну из девочек по голове, затем напал еще на двух одноклассников. Романа пыталась остановить 57-летняя преподавательница, на глазах которой происходило нападение.
Подросток ударил молотком женщину и покинул класс.
«Он забежал в кабинет биологии за пять минут до окончания урока. В руках были пистолет и молоток. Он ничего не говорил, просто кричал. Я сразу начала кричать, чтобы его остановить. Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало. Вся администрация и охранник уже начали бегать по школе за ним. Нашли в туалете: подросток стоял с огромным ножом, который был в крови. Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю», — рассказала женщина.
За несколько часов до нападения школьник опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором рассуждал на тему политики, школы и нацизма.
«Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами», – поделился размышлениями подросток.
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Смертельный квест
Подросток из Челябинска, который напал на школу, был вовлечен в суицидальную игру – смертельный квест, об этом сообщает портал «Shot». Учащийся выполнял задания, конечным итогом которых должно было стать самоубийство. Однако реализовать свой план он не смог. После инцидента его задержали.
В школе у Романа не было друзей. Он ни с кем не общался, был замкнутым, наблюдался у школьного психолога. Позже отец ученика рассказал правоохранителям, что несколько месяцев назад у Романа возникла ссора с его одноклассниками. По его словам, сверстники травили сына и проявляли агрессию, «разрушая его морально». Тем не менее, детям и их родителям удалось собраться в школе, после чего конфликт был успешно разрешен.
Жертвы подростка из челябинской школы
Как минимум трое детей пострадали в результате нападения подростка с молотком в коррекционной школе № 68 города Челябинска. 13-летняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, ей 13-летний Роман проломил молотком череп. Еще двое одноклассников были ранены ножом.
Задержание напавшего на одноклассников подростка
13-летнего Романа, напавшего на учеников челябинской школы, доставили в психо-неврологический диспансер, чтобы врачи могли дать оценку его состоянию. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, возбуждено уголовное дело.
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