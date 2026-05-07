Наращивание ресниц кончилось для россиянки химическим ожогом и кровью из глаз

Mash: жительница Набережных Челнов получила кровь из глаз при наращивании ресниц

Фото: istockphoto/megaflopp

В Набережных Челнах попытка нарастить ресницы обернулась для девушки серьезной травмой. Как сообщает Telegram-канал «Mash Iptash», во время процедуры клиентка почувствовала резкую боль и жжение после нанесения мастером неизвестного состава.





Сначала пострадавшая подумала, что дискомфорт вызвали контактные линзы, и сняла их, но облегчение не наступило. Специалист удалила наращенные ресницы, однако жжение продолжалось. Девушка экстренно обратилась к офтальмологу. Врач удалил остатки материала и назначил лечение.



На следующее утро пациентка не смогла открыть веки из-за засохшего гноя, а позже у нее пошли кровавые слезы. Медики диагностировали химический ожог и конъюнктивит. По словам челнинки, ранее она спокойно переносила подобные процедуры в линзах, максимум сталкиваясь с легким покраснением.



Сам мастер предположил, что могла переусердствовать с клеем или обезжиривателем.



