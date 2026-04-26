В российском городе ребёнок получил серьёзные ожоги после удара током в колонии

Фото: Istock/Kay_motec

В Усть-Илимске на Высотной улице семилетний мальчик получил тяжёлые ожоги во время прогулки. Подробности приводит Telegram-канал Babr Mash.



Ребёнок отправился играть на территорию бывшей исправительной колонии вместе со своими знакомыми. В какой-то момент он взял в руки провод, который находился под напряжением. Ток поразил 85% поверхности тела мальчика.

Очевидцы оперативно вызвали медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу. Сотрудники профильных органов проводят проверку. Специалисты установят точные обстоятельства произошедшего и выяснят, почему на территории бывшей колонии оказался доступный для детей проход и провод под напряжением.

Ранее в Подмосковье задержали мать, которая зарезала и выбросила младенца в мусорку.

Ольга Щелокова

