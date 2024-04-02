Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

Фото: Совет Федерации
США передали слишком общую информацию о предполагаемом теракте в России.
С таким заявлением 2 апреля выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
Нарышкин отметил, что эта информация не позволила выявить всех потенциальных участников инцидента в «Крокус Сити Холл».
Он также указал на ограниченность контртеррористического канала между РФ и США.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, когда вооруженные нападавшие ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате чего погибло 144 человека, еще 550 — пострадали.
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Нарышкин отметил, что эта информация не позволила выявить всех потенциальных участников инцидента в «Крокус Сити Холл».
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, когда вооруженные нападавшие ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате чего погибло 144 человека, еще 550 — пострадали.
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Артем Кузьмин