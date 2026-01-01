Наркобаронессу приговорили к 50 годам тюрьмы за расчленение людей
В Мексике суд приговорил 23-летнюю главу преступной группировки к 50 годам лишения свободы за серию жестоких убийств, во время которых она вырезала у своих жертв сердце. Об этом пишет издание New York Post.
В ФБР заявили, что Мишель Анхелика Пинеда, известная как Ла Чели, была чрезвычайно жестокой. По информации следствия, она участвовала в убийствах, расчленении тел и извлечении сердец жертв, которые затем оставляла на алтарях в честь культа Санта Муэрте, языческого бога смерти.
Американские власти утверждают, что Пинеда возглавляла крупную сеть по торговле наркотиками вдоль границы.
В Мексике её разыскивали по подозрению в совершении минимум пяти убийств. Среди них — двойное убийство семейной пары в 2023 году, а также расправа над мужчиной, останки которого были найдены на улицах Сьюдад-Хуареса в 2024 году. Именно это преступление стало причиной вынесения 50-летнего приговора Пинеде и её четырем сообщникам.
Читайте также: