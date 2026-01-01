01 января 2026, 11:32

23-летнюю наркобаронессу приговорили к 50 годам тюрьмы за расчленение людей

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Мексике суд приговорил 23-летнюю главу преступной группировки к 50 годам лишения свободы за серию жестоких убийств, во время которых она вырезала у своих жертв сердце. Об этом пишет издание New York Post.